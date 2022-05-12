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Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

12 мая 2022 11:51
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Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали проект роботизированного комплекса, предназначенного для автоматического спасения космонавта, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе - без страховочного крепления к борту космической станции. По замыслу разработчиков, специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от станции космонавтом и возьмет его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром.

"Учеными Самарского университета им. Королёва разработан и запатентован роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов. Наша разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации - с отстегнувшимся страховочным фалом. Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода", - рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Как отметил ученый, за десятилетия освоения космоса отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе. Среди таких устройств, например, ручная реактивная установка - космонавт держит ее в руке, словно фен, и перемещается в нужном направлении, управляя реактивным потоком. Существуют различные варианты специальных установок с реактивными двигателями в виде ранца на скафандре. Некоторые из этих разработок уже не раз успешно использовались для перемещения в космосе на небольшие расстояния от станции. 

"У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток - суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космос составляет весьма велика и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях. Большие габариты и масса устройства создают космонавту определённые неудобства при работе в открытом космосе. Кроме того, космонавт не сможет воспользоваться таким устройством, если он, например, потерял сознание и не может самостоятельно вернуться на станцию", - подчеркнул Игорь Белоконов.

Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом, как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом. Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и собственно сам наноспутник с блоком маневрирования. Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль. 

"Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля", - сказал Игорь Белоконов.

По его словам, в ближайшее время Самарский университет им. Королёва, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении роботизированного наноспутникового комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС. 

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