Ученые Самарского университета им. Королёва разработали эффективный способ защиты от хакерских атак

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В создании электронного "щита" также участвовали ученые из Севастополя и США.

Ученые Самарского университета им. Королёва совместно с коллегами из Севастопольского государственного университета и университета Миссури (г. Колумбия, США) разработали эффективный способ защиты от хакерских атак. С помощью данного метода можно значительно улучшить защиту Интернет-сайтов от так называемых DDoS-атак с DNS-усилением - в настоящее время это один из наиболее популярных у злоумышленников видов атак, в результате которых сайты и внутренние сети компаний и организаций становятся на время недоступными для пользователей.

Разработка ученых отличается оригинальностью подхода, быстродействием автоматического срабатывания защиты и почти стопроцентной непробиваемостью "брони", что значительно превосходит показатели подобного программного обеспечения, представленного на рынке. Подробностям устройства самарского электронного "щита" посвящена статья, опубликованная в авторитетном международном журнале Journal of Communications and Information Networks.