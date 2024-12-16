Ученые Самарского политеха нашли способ определить прочность восстановленных железобетонных зданий 

76

Старший преподаватель кафедры «Железобетонные конструкции» Самарского политеха Яна Бузовская под руководством доктора технических наук, профессора кафедры Анатолия Прокоповича предложила методику расчета восстановленных железобетонных (ЖБ) балок. Она позволит спрогнозировать нагрузки, которые сможет выдерживать то или иное здание после реконструкции. Результаты исследования опубликованы в журнале «Градостроительство и архитектура» (т. 4, № 3, 2024).

Разрушение защитного слоя бетона с полным или частичным оголением продольной рабочей арматуры – один из наиболее распространенных дефектов ЖБ-балок. Нарушение этого слоя приводит к снижению сцепления арматуры с бетоном и, как следствие, к уменьшению несущей способности конструкции.

Но отечественный свод правил по проектированию и строительству не позволяет учесть влияние сцепления на прочность. Из-за этого сложно оценить техническое состояние здания, которое эксплуатируется с повреждениями защитного слоя арматуры. Поэтому решения по восстановлению и усилению в процессе ремонта или реконструкции могут быть не всегда эффективными.

– Мы проводили экспериментальные исследования целый год: изготавливали арматурные каркасы, производили бетонирование конструкции и испытывали образцы до полного их разрушения, – говорит Яна Бузовская. – Нам удалось разработать методику расчета, которая позволит определять прочность восстановленных конструкций. Благодаря этому станет возможной установка для зданий того уровня нагрузки, который они способны выдержать. Кроме того, мы выяснили, насколько можно восстановить прочность железобетонных балок с разрушением защитного слоя арматуры. Так, при оголении до половины ее диаметра можно восстановить до 93-100 процентов от первоначальной прочности, а при полном оголении – до 55-87 процентов.

Фото пресс-службы Самарского политеха