Ученые Самарского политеха исследуют пористые материалы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены.
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены
Мужчина утонул на озере Волжского района
Мужчина утонул на озере Волжского района
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые Самарского политеха исследуют пористые материалы

8 июля 2024 10:54
127
Ученые Самарского политеха исследуют пористые материалы

 

Сотрудники кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самарского политеха под руководством доктора технических наук Антона Ерёмина рассчитали зависимость эффективной теплопроводности от структурных параметров, формы распределения температурного поля в инновационных пористых материалах с упорядоченной структурой. Полученные данные помогут в создании структур с порами (ячейками) в виде трижды периодических минимальных поверхностей (ТПМП).

Об этом на международной конференции The Third Asian Conference on Thermal Sciences (ACTS 2024), которая проходила в Шанхае, рассказал младший научный сотрудник кафедры Дмитрий Брагин. Речь шла, в частности, о формах распределения температурного поля в пористых материалах, рассматривалось модифицированное уравнение Хагена-Пуазейля для определения потерь давления. В ходе обсуждения доклада с китайскими коллегами специалисты Политеха определили возможности совместного исследования теплофизических свойств пористых материалов и теплообменного оборудования на основе ТПМП.

– Вообще, пористые материалы, основанные на топологии ТПМП, формируются из повторяющихся элементов – элементарных ячеек, некоторые из которых имеют строгое математическое описание, – говорит Дмитрий Брагин. – Комбинируя элементарные ячейки, изменяя их структурные параметры, можно получать материалы с требуемыми теплофизическими свойствами, тепловыми и гидродинамическими характеристиками. Минимальные поверхности и материалы на их основе не имеют самопересечений и делят пространство на два и более непересекающихся объёма, что позволяет проектировать тепломассообменное оборудование поверхностного типа.

Результаты исследований важны для улучшения энергоэффективности систем отопления и охлаждения. Они также могут быть использованы при разработке фильтров и катализаторов, более эффективных, чем существующие.

Исследования проводятся в рамках проекта РНФ № 23-79-10044.

– В работе по гранту РНФ на кафедре уделяется большое внимание взаимодействию с международным научным сообществом, – отмечает Антон Еремин. – Поездка нашего сотрудника стала еще одним шагом в укреплении связей с китайскими учеными.

_______________________________________________________________________________________

Фото Зарины Беркимбаевой.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
8 июля 2024  11:59
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2024  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
107
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
407
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
946
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2715
Весь список