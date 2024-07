Ученые Самарского политеха исследуют пористые материалы

127

Сотрудники кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самарского политеха под руководством доктора технических наук Антона Ерёмина рассчитали зависимость эффективной теплопроводности от структурных параметров, формы распределения температурного поля в инновационных пористых материалах с упорядоченной структурой. Полученные данные помогут в создании структур с порами (ячейками) в виде трижды периодических минимальных поверхностей (ТПМП).

Об этом на международной конференции The Third Asian Conference on Thermal Sciences (ACTS 2024), которая проходила в Шанхае, рассказал младший научный сотрудник кафедры Дмитрий Брагин. Речь шла, в частности, о формах распределения температурного поля в пористых материалах, рассматривалось модифицированное уравнение Хагена-Пуазейля для определения потерь давления. В ходе обсуждения доклада с китайскими коллегами специалисты Политеха определили возможности совместного исследования теплофизических свойств пористых материалов и теплообменного оборудования на основе ТПМП.

– Вообще, пористые материалы, основанные на топологии ТПМП, формируются из повторяющихся элементов – элементарных ячеек, некоторые из которых имеют строгое математическое описание, – говорит Дмитрий Брагин. – Комбинируя элементарные ячейки, изменяя их структурные параметры, можно получать материалы с требуемыми теплофизическими свойствами, тепловыми и гидродинамическими характеристиками. Минимальные поверхности и материалы на их основе не имеют самопересечений и делят пространство на два и более непересекающихся объёма, что позволяет проектировать тепломассообменное оборудование поверхностного типа.

Результаты исследований важны для улучшения энергоэффективности систем отопления и охлаждения. Они также могут быть использованы при разработке фильтров и катализаторов, более эффективных, чем существующие.

Исследования проводятся в рамках проекта РНФ № 23-79-10044.

– В работе по гранту РНФ на кафедре уделяется большое внимание взаимодействию с международным научным сообществом, – отмечает Антон Еремин. – Поездка нашего сотрудника стала еще одним шагом в укреплении связей с китайскими учеными.

