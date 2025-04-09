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Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода

9 апреля 2025 19:31
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В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.

В среду, 9 апреля 2025 года, первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению главы региона Вячеслава Федорищева провел координационное совещание с главами городских округов и муниципальных районов области по прохождению пожароопасного периода. На совещании также присутствовали представители профильных министерств региона и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области.

В понедельник на оперативном совещании в Правительстве области губернатор дал поручение главам муниципальных образований оперативно  устранить недостатки, выявленные Главным управлением МЧС России по Самарской области при проверке готовности отдельных органов местного самоуправления к пожароопасному сезону. В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.

«Мы с вами понимаем, что эта работа комплексная, системная, совместная. Она предполагает целый ряд мероприятий», – начал совещание председатель облправительства. Он предложил главам территорий в докладах сделать акцент на мерах, которые необходимо предпринять для устранения оставшихся замечаний, и помощи, которую требуется оказать на уровне региона.

 Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов обозначил, в каких направлениях  муниципалитетам необходимо скорректировать работу. Это касается мер  профилактики ландшафтных пожаров, деятельности административных комиссий, обследования территорий муниципальных образований и населенных пунктов на наличие сухой растительности и ее уборки, создания добровольных пожарных команд в тех населенных пунктах, которые находятся за пределами нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, контроля исправности противопожарного водоснабжения. Что касается замечаний по подготовке паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара и другого ландшафтного (природного) пожара, представитель МЧС отметил, что органы местного самоуправления активизировались в этом направлении.

Руководители муниципальных образований доложили о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон, устранению замечаний от МЧС: подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, емкостей для хранения воды, готовности водных объектов для забора воды пожарными автомобилями, подготовке минерализованных полос. По итогам докладов Михаил Смирнов поручил министерству по региональной безопасности подготовить сводный перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, техническое состояние которых требуют приведения в нормативное состояние: «Отранжируем их в зависимости от численности человек, проживающих в радиусе работы объекта противопожарного водоснабжения, и будем начинать финансирование ремонтных работ».

Отдельно на координационном совещании обратили внимание на серьезную проблему, которая не теряет актуальности каждый год в сезон весенней и осенней уборки территорий, – это палы сухой травы. Известно, что травяные палы очень быстро распространяются, особенно в сухую и ветреную погоду, и нередко становятся причиной затяжных природных пожаров. Участники совещания настоятельно рекомендовали главам территорий, где в этом году произошло наибольшее количество пожаров, усилить работу административных комиссий по составлению протоколов за ненадлежащее содержание территорий.

Активизировать работу административных комиссий требуется и в отношении функционирования объектов топливно-энергетического комплекса. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань призвал глав муниципальных образований усилить работу по выдаче предписаний сетевым компаниям, при этом особое внимание обратить на электроподстанции и газораспределительные станции, охранные зоны ЛЭП, где необходимо своевременно проводить опашку, покос травы и прочие противопожарные мероприятия.

 «В целом, главами территорий проведена большая работа по подготовке к пожароопасному периоду. При этом отмечу очевидный факт: если глава лично обращает внимание, где в населенном пункте не работает гидрант или водонапорная башня, где люди жгут траву, и административная комиссия имеет соответствующие вводные по реагированию, то в муниципалитете ситуация нормальная. Еще раз напоминаю о необходимости координации ваших данных с МЧС. Перед вами стоят непростые задачи, есть накопленные проблемы, но нужно лично погрузиться, определить последовательность их решения и действовать», – подвел итог председатель областного кабинета министров.

Теги: Самара Экология

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