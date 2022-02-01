Ученые НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" научили нейросеть распознавать падение человека на улице.

85

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", научили нейросеть распознавать падение человека на улице, связанное с резким ухудшением здоровья.

По словам ученых, эта разработка способна не только предотвратить правонарушения, но и дать сигнал на оказание экстренной медицинской помощи. Одна из главных задач работы нейросети — адекватное распознавание падений людей в публичных пространствах, на производстве и в других ситуациях. Как правило, такие инциденты связаны с резким ухудшением самочувствия, поэтому от времени прибытия скорой медицинской помощи зависит жизнь человека.

Чтобы научить этому нейросеть, было необходимо собрать множество записей с камер видеонаблюдения. Естественным путём это сделать практически невозможно. Ученые решили эту проблему, предложив метод генерации обучающих данных с помощью трехмерной среды Unreal Engine 4.

"Мы разработали универсальное средство моделирования сцен падения человека, позволяющее варьировать рост, вес, параметры одежды и окружения. На основе сгенерированных таким образом данных мы обучили сверточную нейросеть на базе Mask-RCNN с возможностью сегментации пикселей по классам, что обеспечивает высокое качество распознавания" — рассказал старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета имени Королева Денис Жердев.

Ученые отметили, что испытания подтвердили эффективность системы, успешно определившей 97,6% инцидентов при работе с синтезированными данными и 95% при распознавании реальных видеозаписей с камер наблюдения. Результаты испытаний также будут полезны и при создании продвинутых тренинговых и игровых систем дополненной или виртуальной реальностей, которые учитывают психофизическое состояние пользователя.