Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий

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Около 300 ученых из 11 стран мира представят свои исследования и разработки на открывшейся сегодня в Самарском университете им. Королёва 30-й Международной конференции "Передовые лазерные технологии" (Advanced Laser Technologies, ALT). Доклады на конференцию подготовили ученые из ведущих университетов и научных организаций России, Белоруссии, Индии, Китая, США, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Узбекистана и Азербайджана.

К участникам конференции обратились академики РАН - Иван Щербаков, научный руководитель Института общей физики им. А. М. Прохорова, Виталий Конов, руководитель Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова и Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва.

“Я приветствую вас в Самаре от имени Самарского университета им. Королёва и от имени Института обработки систем изображений РАН, для меня это большая честь. Я очень рад, что в конференции участвуют зарубежные коллеги, в том числе представительная делегация Индии. Уверен, конференция пройдет успешно”, - обратился к коллегам Виктор Сойфер.

Конференция ALT проводится с 1992 года и является одним из крупнейших ежегодных мировых событий в сфере фотоники и лазерных технологий. Основателем конференции был нобелевский лауреат академик А.М. Прохоров, директор Института общей физики РАН. Ведущие исследователи Института общей физики РАН входят в программный комитет конференции. В ходе выступлений и дискуссий ученые обсуждают применение лазеров в системах связи и безопасности, медицине и астрофизике; использование лазеров для обработки различных материалов и создания новых сенсоров для систем "умных вещей" и "умных городов". Конференцию за эти годы принимали многие страны мира, в том числе и Россия, но в этом году местом проведения ALT в нашей стране впервые стала не Москва, а Самара.

"Впервые эта масштабная международная научная конференция проводится не в Москве и не за рубежом, а в Самаре. Во всем мире хорошо известна самарская школа фотоники, представленная учеными Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений РАН. На открывшейся сегодня юбилейной 30-й конференции представлены исследования ученых со всей России, а также из Белоруссии, Индии, Китая, Узбекистана, Азербайджана, США, Великобритании, Португалии, Франции и Италии. Одной из новаций конференции в этом году стало включение в программу новой секции - квантовых технологий, это вообще впервые в истории ALT. Прозвучат интересные доклады по теории создания квантовых компьютеров, по квантовой защите оптоволоконных каналов связи. Россия сейчас является одним из мировых лидеров в области квантовых коммуникаций. Не случайно партнером конференции стала в этом году группа компаний СМАРТС, которая занимается созданием телекоммуникационной инфраструктуры с квантовой защитой информации", - рассказал сопредседатель оргкомитета конференции ALT'23, заведующий кафедрой наноинженерии Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Владимир Павельев.

На конференцию прибыла представительная делегация из индийского университета JMI (Jamia Millia Islamia, Нью-Дели). С этим известным научным учреждением Индии Самарский университет им. Королёва давно и успешно ведет плодотворное сотрудничество в области создания новых наноматериалов для сенсорики и фотоники. Среди участников также широко представлен научный кластер Китая.

В программе конференции немало докладов, касающихся применения лазерных и квантовых технологий в медицине, из пяти тематических секций конференции одна посвящена биомедицинской фотонике и еще одна - спектроскопии и лазерной диагностике заболеваний. Ученые, например, поделятся результатами исследований в области лазерной диагностики рака кожи, заболеваний почек и зубов - оказывается, с помощью лазера можно диагностировать даже кариес на самых ранних стадиях.

Доклад профессора Игоря Власова из Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН посвящен варианту алмазного нанотермометра, позволяющего измерять температуру отдельной живой клетки в организме - знание температуры позволяет, например, лучше понять, какие реакции проходят в отдельной конкретной клетке. Вопросы уничтожения коронавируса с помощью излучения лазерных диодов ультрафиолетового диапазона рассматриваются в докладе профессора Ирины Завестовской из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

Широко представлена на конференции и секция терагерцевой фотоники. Терагерцевые лазеры позволяют "видеть" в буквальном смысле сквозь стены и определять состав спрятанных за стеной или под одеждой предметов и веществ - например, можно "увидеть" наркотики, оружие или взрывчатые вещества. Терагерцовые лидары (лазерные радары) позволяют дистанционно исследовать качественный состав различных объектов. Освоение терагерцового диапазона позволит радикально увеличить пропускную способность линий связи, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Олеся Орина