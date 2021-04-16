Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.
В регионе за прошедшие сутки из-за пала сухой травы произошло 107 природных пожаров
В день рейда к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол  было привлечено 64 водителя. 
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Самарская область и Республика Белоруссия развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере.
В Самарской области с деловым визитом находится делегация из Белоруссии
Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Самарская область занимает 5 место в России по получению госуслуг в электронной форме
Сельскохозяйственными предприятиями региона ведется мониторинг состояния озимых, их минеральная подкормка и боронование зяби.
Аграрии губернии приступили к весенне-полевым работам
Представители Минфина России провели установочную сессию по вопросам реализации социального заказа.
СО является одной из пилотных площадок для апробации внедрения механизма социального заказа
Сегодня на сборном пункте региона состоялись торжественные проводы первых 40 человек, которые отправятся служить в Центральный и Южный военные округа.
Первая отправка новобранцев весеннего призыва в войска состоялась в Самарской области
В детсаду девочку угостили конфетой с наркотиком
В детсаду девочку угостили конфетой с наркотиком
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах

16 апреля 2021 13:52
89
Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах

Абсолютное большинство опрошенных школьников, 93%, принимали участие в олимпиадах для школьников. Главным мотивом для неучастия в олимпиадах школьники назвали неуверенность в своих силах. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

92% школьников-участников школьных олимпиад рекомендовали бы принимать в них участие. Их сложность они оценивают на 7,5 из 10 (1 – очень просто, 10 – очень сложно).

Основным мотивом для участия в школьных олимпиадах школьники назвали дополнительные баллы при поступлении в вузы – их выделяют 65% опрошенных. В топ-5 мотиваций также вошли: возможность получить дополнительные знания – 49%, портфолио – 48%, поступление в вуз вне конкурса – 43%, призы – 17%.

83% опрошенных школьников интересны предметные олимпиады в школах. 12% респондентам интересны навыковые олимпиады (программирование, робототехника и др).

Главным мотивом для неучастия в школьных олимпиадах опрошенные назвали неуверенность в своих силах – её отметили 41% респондентов, которые не принимали и не планируют принимать участие в олимпиадах. 24% не видят смысла участвовать в школьных олимпиадах, 12% - отметили “лень”, 6% - отметили “отсутствие времени”.

Школьников также попросили определить самые «популярные» олимпиады для школьников. Самой популярной среди опрошенных школьников стала Всероссийская Олимпиада Школьников. В топ-5 также вошли: олимпиада школьников «Ломоносов», олимпиада школьников «Высшая проба», олимпиада «Покори Воробьевы горы!», «Русский Медвежонок».

            Об исследовании.

              Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education среди школьников 5–11 классов с 26 марта по 7 апреля методом e-mail опроса. Количество участников опроса – более 1 тысячи человек.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах
16 апреля 2021  13:52
Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах
82
Самарские ученые в два раза сократили сроки создания газотурбинных двигателей
16 апреля 2021  11:35
Самарские ученые в два раза сократили сроки создания газотурбинных двигателей
128
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
15 апреля 2021  12:51
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
338
Весь список
В центре внимания
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
100
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
182
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
152
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
16 апреля 2021  10:51
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
Транспорт
131
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
16 апреля 2021  10:43
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
Экология
165
Весь список