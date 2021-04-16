Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах

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Абсолютное большинство опрошенных школьников, 93%, принимали участие в олимпиадах для школьников. Главным мотивом для неучастия в олимпиадах школьники назвали неуверенность в своих силах. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

92% школьников-участников школьных олимпиад рекомендовали бы принимать в них участие. Их сложность они оценивают на 7,5 из 10 (1 – очень просто, 10 – очень сложно).

Основным мотивом для участия в школьных олимпиадах школьники назвали дополнительные баллы при поступлении в вузы – их выделяют 65% опрошенных. В топ-5 мотиваций также вошли: возможность получить дополнительные знания – 49%, портфолио – 48%, поступление в вуз вне конкурса – 43%, призы – 17%.

83% опрошенных школьников интересны предметные олимпиады в школах. 12% респондентам интересны навыковые олимпиады (программирование, робототехника и др).

Главным мотивом для неучастия в школьных олимпиадах опрошенные назвали неуверенность в своих силах – её отметили 41% респондентов, которые не принимали и не планируют принимать участие в олимпиадах. 24% не видят смысла участвовать в школьных олимпиадах, 12% - отметили “лень”, 6% - отметили “отсутствие времени”.

Школьников также попросили определить самые «популярные» олимпиады для школьников. Самой популярной среди опрошенных школьников стала Всероссийская Олимпиада Школьников. В топ-5 также вошли: олимпиада школьников «Ломоносов», олимпиада школьников «Высшая проба», олимпиада «Покори Воробьевы горы!», «Русский Медвежонок».

Об исследовании.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education среди школьников 5–11 классов с 26 марта по 7 апреля методом e-mail опроса. Количество участников опроса – более 1 тысячи человек.

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