Участники «Тотального диктанта» в Приморье получили призы от пингвинов Гумбольдта

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Лучшие участники акции «Тотальный диктант» в Приморском крае получили в подарок холсты, раскрашенные пингвинами Гумбольдта и тихоокеанскими афалинами из Приморского океанариума. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба учреждения.

Океанариум выступал в качестве одной из площадок «Тотального диктанта» в регионе.

«В этот раз к участникам просветительской акции <…> присоединятся не только тихоокеанские афалины, которые раскрасят специально заготовленные для этого случая холсты, но и пернатые художники — пингвины Гумбольдта, ставшие символом 2025 года в Приморском океанариуме», — указано на сайте организации.

По завершении диктанта участники также смогли осмотреть экспозицию океанариума, пишут "Известия".

Акция «Тотальный диктант» проходила 5 апреля. Проверить свою грамотность и уровень владения языком смогли жители 50 стран по всему миру — от Сербии до Китая. Участникам было предложено проверить свою грамотность с помощью текста финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной.

Фото: Дильдина Светлана