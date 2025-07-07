Централизованный пошив единой одежды для школьников не планируют

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Образовательные организации могут сами решать вопрос о введении школьной формы. Централизованного пошива единой одежды для учащихся не планируется, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее в Росстандарте сообщили, что ГОСТ для школьной формы вступит в силу 3 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что форма должна носить светский характер, быть удобной и эстетичной, а также не должна содержать символику неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений. Кроме того, стандарт предъявляет требования и к фурнитуре формы: она должна быть функциональной, без острых и выступающих краев.

"Централизованного "пошива" школьной формы законодательством не предусмотрено. Вопрос формы [ее введения и вид] зависит от образовательной организации", - пояснили в Минпросвещения.

В пресс-службе отметили, что внешний вид формы будет также зависеть от производителей. Директор школы, призер Всероссийского конкурса "Директор года России - 2022" Елена Капкова уточнила ТАСС, что каждая школа определяет фасон и цвет собственной формы, дизайн нашивок и необходимость ношения галстука. Эти позиции закрепляются в локальном акте образовательной организации с учетом мнения советов родителей и самих школьников.