Третий в регионе и первый в малом городе: в Нефтегорском районе Самарской области заработал Центр цифрового образования IT-куб

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2 сентября в Нефтегорском государственном техникуме в рамках «Марафона открытий» начал работу Центр цифрового образования IT-куб, созданный в рамках Национального проекта «Образование», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.



Марафон открытий новых объектов, созданных в рамках национальных проектов в 2024 году, в регионе открыл врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Он принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в самарской школе № 68 имени Героя Советского Союза В.П. Лезина, где будет работать специализированный класс в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС».



IT-куб в Нефтегорске третий по счету в регионе и первый в малом городе Самарской области, после Самары и Тольятти. С открытием IT-куба школьникам и студентам станет доступно обучение по дополнительным образовательным программам цифровых технологий и программированию, технологиям искусственного интеллекта, цифровой грамотности и цифровой безопасности для изучения и практической подготовки к дальнейшей профессии. Рабочие места в IT-Кубе оснащены программным обеспечением российской разработки Астра Линукс.



В рамках торжественного мероприятия Краснов Никита ученик ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск, презентовал разработанное им цифровое приложение «Мой город». «В школе я занимаюсь в детском технопарке у педагога Суркина Алексея Геннадьевича, работал над прототипами разработок мобильных приложений «Контроль массы тела», «Органайзер школьника», «Школьный чат». Я рад, что сегодня смог представить свое мобильное приложение «Мой город». Я работал над ним полтора месяца. Это был период активного труда над проектом. Для меня открытие IT-куба – отличная возможность реализации своих планов. Было бы очень здорово, если бы моим приложением в дальнейшем пользовались жители нашего города. Уверен, что в IT-кубе я смогу успешно работать над совершенствованием моего приложения», – поделился Никита.



Руководитель центра «IT-куб», педагог дополнительного образования Алексей Суркин отметил: «IT-куб – новое пространство, которое открывает большие возможности для изучения цифровых технологий, для получения профессий, необходимых нашей стране. Теперь все новые технологии доступны студентам техникума, школьникам Юго-Восточного образовательного округа. Особенно отрадно знать, что все здесь сделано на российском программном обеспечении, на оборудовании российского производства. Это событие по-настоящему радостное, и впереди у нас большие перспективы!»



Всего в регионе в рамках «Марафона открытий» в новом учебном году начнут работать 39 кабинетов цифровой образовательной среды, 67 «Точек роста», 3 агрокласса, 2 школьных кванториума, один центр IT – куб, 1 образовательно-производственный центр и 2 образовательных кластера в учреждениях СПО, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: Мария Гребешкова, Татьяна Умнова