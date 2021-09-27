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Татьяна Мрдуляш презентует самарским студентам “Пушкинскую карту”

27 сентября 2021 11:50
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Татьяна Мрдуляш презентует самарским студентам “Пушкинскую карту”

Молодые люди смогут узнать от министра культуры Самарской области о возможностях, которые предоставляет новый федеральный проект.

Во вторник, 28 сентября, в 14.00 в Самарском университете им. Королёва состоится встреча министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш со студентами.

Молодые люди смогут задать министру вопросы, касающиеся возможностей, которые предоставляет новый федеральный проект “Пушкинская карта”.

“Пушкинская карта” позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. Средства на карту начисляются государством. В 2021 году на каждую карту будет начислено 3 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года ее номинал составит 5 тыс. рублей. Сумму нужно потратить до 31 декабря каждого года. Деньги будут поступать на карту каждый год до того момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.

Потратить деньги со счета “Пушкинской карты” можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

Полная афиша доступных мероприятий и учреждений доступна в мобильном приложении "Госуслуги. Культура" и на портале Культура.РФ. На данный момент к проекту подключились больше 1350 учреждений культуры из всех 85 регионов страны: среди них - театры (их около 500), музеи (более 400), концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации. Участвуют в проекте и частные учреждения культуры — их около 40.

Место встречи - Административный корпус Самарского университета им. Королёва (Московское шоссе, 34)

 Время начала - 28 сентября (вт.), 14:00

Для быстрой аккредитации заполните форму (до 19 часов 27 сентября)

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