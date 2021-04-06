Студенты Самарского университета запустили экспериментальную ракету "Capella-МЛ"

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Шестого апреля, в 14:51 по местному времени, в Самарской области состоялся первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения "Capella-МЛ", созданной студентами Самарского университета им. Королёва. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организаторами мероприятия выступили ракетно-космический центр “Прогресс” и Самарский университет им. Королёва.

"Экспериментальная ракета нового поколения "Capella-МЛ", разработанная и изготовленная в студенческом конструкторском бюро RocketLAV Самарского университета им. Королёва, была успешно запущена сегодня с пусковой установки на аэродроме "Бобровка" в Кинельском районе Самарской области. Запуск посвящен предстоящему 60-летию первого полета человека в космос. Согласно данным телеметрии, в ходе полета ракета достигла высоты в апогее 1750 метров. Все системы сработали штатно, с помощью парашютной системы ракета совершила мягкую посадку примерно в полутора км от места запуска", - сообщил руководитель студенческого конструкторского бюро (СКБ) Антон Полтораднев.

На аэродроме был развернут центр управления полетом, а также организована выставка, посвященная инженерным проектам и достижениям студенческих КБ Самарского университета им. Королёва. По словам Антона Полтораднева, подобная модель ракеты в России ранее никогда не запускалась. Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения.

Длина ракеты - 170 см, масса - 10,2 кг. Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ "Прогресс" и института ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва.

Фото: пресс-служба Самарского университета