Студенты Самарской области принимают участие в Международном фестивале университетского спорта

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В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль университетского спорта. Первые соревнования стартовали 19 августа, а завершится масштабный праздник спорта 31 августа.

В соревнованиях принимают участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего в столице Урала собрались более 2,3 тысячи атлетов из 36 стран. В течение 13 дней спортсмены разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, спортивная борьба, дзюдо, самбо, тхэквондо, плавание, прыжки в воду, настольный теннис, художественная гимнастика, мини-футбол, теннис, волейбол и бокс.

«Фестиваль - новое уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники могли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», - говорилось в приветствии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В России Международный фестиваль университетского спорта было решено провести после приостановки Международной федерацией студенческого спорта (FISU) права Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады 2023 года.

На фестивале Самарскую область представляют студенты Самарского государственного технического университета (Хусинбой Арисланбеков, греко-римская борьба), Тольяттинского государственного университета (Алексей Борисенко, Полина Саекова, Дарья Буракова, все - прыжки в воду), Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Ислам Нефедзов, дзюдо), Самарского государственного медицинского университета (Фирдавс Турсуналиев, бокс), Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Лев Волин, Евгений Каверин, Ирина Крылова, Владислав Фомичев, Александра Чепкасова, Даниил Шамрин, Анастасия Шарый, Ирина Шарый, все – настольный теннис).

«Мы расцениваем фестиваль не только как праздник спорта, но и как возможность обменяться знаниями, опытом, культурными традициями и, конечно, хорошим настроением. Спорт имеет огромную силу в объединении людей и преодолении границ. Спорт вдохновляет, мотивирует и помогает нам достигать новых высот», - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

По итогам шести соревновательных дней в копилке 63 региона золотая медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе. Борец Хусинбой Арисланбеков (тренер спортсмена в вузе - Гагик Асланян) стал первым в весовой категории до 63 кг.

В Самарской области благодаря Правительству региона и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова активно развивается студенческий спорт. Ежегодно проводятся областные спартакиады по различным видам спорта, студенты регулярно участвуют в физкультурно-массовых мероприятиях, а также в сдаче нормативов ГТО.

Фото: департамент информационной политики СО