Студенты Самарского политеха стали победителями экологического фестиваля

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22 июля в Альметьевском государственном нефтяном институте (Татарстан) подвели итоги первого регионального студенческого экологического фестиваля «Яшел Адым – Зеленый Шаг». Его участниками стали более 100 человек из Уфы, Стерлитамака, Нижнего Новгорода, Самары, Москвы, Набережных Челнов, Лениногорска и других городов нашей страны. В число победителей конкурсной программы фестиваля вошли студенты института нефтегазовых технологий Самарского политеха.

В составе делегации нашего университета на молодежном мероприятии выступили Руфина Зайнуллина, Олеся Мартьянова, Анастасия Меньшикова и Гор Шушанян. Все они – активисты вузовского экологического клуба «Жизнь». Вместе с другими конкурсантами, разделившись на команды по 5-6 человек, политеховцы решали кейсы по трем направлениям: «ЭкоВолна», «ЭкоВоздух» и «ЭнергоБум». Кроме того, в программе фестиваля состоялись установочные сессии по различным тематикам. Ребят познакомили с интересными экологическими практиками и технологиями.

Победителей определяла экспертная комиссия по итогам публичной презентации разработок. Так, в двух номинациях первое место заняли коллективы, в составе которых выступали студенты нашего вуза. Команда Руфины Зайнуллиной предложила проект по сокращению потребления воды и рациональному использованию водных ресурсов и стала лидером в направлении «ЭкоВолна». А в направлении «ЭнергоБум» Гор Шушанян с сокомандниками успешно справился с решением кейса, связанного с улучшением энергоэффективности, применением возобновляемых источников энергии и оптимизацией производственных процессов.

– Мы уже однажды были в Альметьевске – принимали участие в международном нефтегазовом форуме. Поэтому когда снова представилась возможность посетить этот чудесный город, да еще и поучаствовать в экологическом конкурсе, мы сразу решили ей воспользоваться, – рассказывает руководитель экоклуба «Жизнь» Руфина Зайнуллина. – Участие в подобных мероприятиям помогает нам, студентам, приобретать новые знания, прокачивать профессиональные навыки и, главное, применять их на практике в родном вузе. Это полезно и нам, будущим экологам, и Политеху, который благодаря нашим победам в очередной раз подтверждает статус одного из крупнейших экоактивистов региона.

Все победители конкурса получили дипломы и денежные вознаграждения, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ