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Студенты разработали приложение для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте

26 января 2024 11:01
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Студенты разработали приложение для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте

В перспективе подобный сервис можно применять и для оплаты посещения музеев и выставок.

Студенты нескольких российских вузов, в том числе Самарского университета им. Королёва, совместно разработали сервис для дистанционной оплаты со смартфона проезда в общественном транспорте. Данный сервис, получивший название "Плати в пути", избавит пассажиров от необходимости подходить в час пик к валидатору, чтобы приложить карту или смартфон для оплаты. Установленное на смартфоне приложение само автоматически заплатит за проезд с банковской карты, прикрепленной к сервису, пользователю нужно будет только зайти в автобус или маршрутку и немного проехать.

"Приложение на смартфоне через блютуз свяжется со специальными блютуз-датчиками, установленными в транспортном средстве. Сервис получит данные, что пользователь едет в таком-то автобусе по такому-то маршруту, и в приложении на смартфоне будет создан временный чек для оплаты, который можно будет показать контролерам в случае внезапной проверки. Сама оплата проезда произойдет лишь спустя некоторое время, деньги будут списаны через СБП, и в приложении тогда появится уже постоянный чек, официально подтверждающий произведенную оплату", - рассказал студент Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва Кирилл Андреев, специализирующийся по направлению подготовки "Бизнес-информатика".

По словам Кирилла Андреева, эта особенность - задержка оплаты - позволит избежать ложных срабатываний системы, например, когда пользователь с включенным в автоматическом режиме приложением на смартфоне стоит на остановке и оказывается в зоне действия блютуз-датчиков подъехавшего автобуса. Система может ошибочно решить, что пользователь зашел в автобус, но как только автобус отъедет, блютуз-связь прервется и никакой оплаты не произойдет.

Команда проекта по созданию сервиса сформировалась в апреле 2023 года, в нее вошли девять человек, в том числе представители Санкт-Петербургского государственного университета, Самарского университета им. Королёва, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Мобильное приложение сервиса написано для Android-смартфонов, но будет версия и для айфонов.

"Продукт готов к запуску, сейчас решаются организационные вопросы. В наших планах масштабирование сервиса по всем регионам, в том числе и в Самарской области, но сначала мы планируем "обкатать" сервис в этом году в транспорте Санкт-Петербурга", - отметил Кирилл Андреев.

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