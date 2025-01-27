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Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»

27 января 2025 13:32
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Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, объявил о старте юбилейного пятого сезона в День российского студенчества.

Студенты Самарской области могут принять участие как в традиционных, так и в новых конкурсных треках, в том числе командных, а также в обновлённых спецпроектах.

«“Твой Ход” — один из главных студенческих проектов России, и с каждым годом его масштаб растет.   Знаю, что тысячи студентов по всей стране с нетерпением ждут старта юбилейного сезона. Мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека, один из которых создан для региональных команд проекта. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте “Твой Ход х Дебаттл” теперь могут принимать участие преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей, а в спецпроекте “Твой Ход х Импровизация” можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии. Давайте вместе сделаем новый сезон ярким и запоминающимся!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Пятый сезон проекта «Твой Ход» включает в себя пять конкурсных треков, в том числе два новых — «Объединяю» и «Вдохновляю»:

  • Трек «Делаю» направлен на выявление лидерской позиции среди студентов, чьи проекты вовлекают других в изменения в стране. По результатам проведения трека определятся 100 проектов, лидеры которых получат премию — 1 000 000 рублей, которую можно использовать для оплаты обучения в российских образовательных учреждениях, улучшения жилищных условий или развития своего проекта.
  • Трек «Открываю» (ранее — «ПервопроХодец») позволит первокурсникам заявить о себе, познакомиться с возможностями студенческого сообщества и экосистемой молодёжной политики страны. По итогам конкурсных испытаний определятся топ-200 победителей, которые получат премию от проекта на следующие шесть месяцев обучения. Трек впервые стартовал в прошлом сезоне, на участие в нём было получено более 35 000 заявок, а в этом году в нём впервые смогут принять участие студенты среднего профессионального образования.
  • Командный трек «Объединяю» предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования — членов молодёжных организаций. Он призван создать единое студенческое сообщество и вовлечь студентов в социальную активность.
  • Трек «Вдохновляю» создан для региональных команд проекта «Твой Ход» и призван вдохновлять на активность, раскрывать потенциал региональных команд и оценивать их вклад в развитие единого студенческого сообщества «Твой Ход» по всей России.
  • Трек «Определяю», в рамках которого продолжится исследование мнения студенческого сообщества России по актуальным вопросам системы высшего образования.

«“Твой Ход” — это не просто проект, а сообщество, объединяющее студентов со всей страны. Пятый сезон стал особенным и значимым: мы символично запустили пять конкурсных треков и спецпроекты,  которые охватят максимально широкий спектр студенческих инициатив и способностей. Нам важно, чтобы у студентов были равные возможности независимо от формы обучения, поэтому принимать участие в конкурсных треках в пятом сезоне можно как индивидуально, так и в команде, заявить о себе могут как студенты высших, так и профессиональных образовательных организаций. Наша главная цель — поддерживать студентов и их стремление жить и создавать в России, поэтому проект учредил стипендию, которая поможет по достоинству оценить их вклад. Важно, что “Твой Ход” не только стремится помогать участникам раскрывать их таланты, но и формирует у молодых людей чувство принадлежности к большому обществу, воспитывая чувство патриотизма и ответственности за будущее своей страны», — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Впервые в пятом сезоне появятся специальные конкурсные треки — это дополнительные конкурсные направления, которые организуются и проводятся совместно с партнёрами проекта «Твой Ход» параллельно основным конкурсным трекам в течение года. По итогам их прохождения победители получат памятные подарки от партнёров.

В рамках проекта пройдёт второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» (ранее — «Голос Поколения. Студенты»), направленной на подготовку лидеров студенческого сообщества, а также всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!». Кроме того, будут собраны региональные клубы в вузах и на базе региональных команд по спецпроектам «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация».

В этом сезоне спецпроект «Твой Ход х Дебаттл» будет впервые разделён на две лиги — весеннюю и осеннюю. Кроме трека, в котором принимают участие студенты вузов и колледжей, появится новая категория участников — преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей. Во втором сезоне спецпроекта «Твой Ход х Импровизация» можно будет принять участие в одной из трёх ролей: стать участником игр в составе дуэта, куратором вузовского клуба импровизации или принять участие в качестве тренера по комедии и импровизации.

Кроме того, в пятом сезоне проекта начнёт работу карьерный центр «Твой Ход», который поможет студентам развивать профессиональные навыки и успешно интегрироваться на рынок труда.

Получить подробную информацию о конкурсных треках и возможностях проекта, а также подать заявку на участие можно на платформе «Твой Ход».

Теги: Акценты

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