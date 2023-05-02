Студентов-бюджетников могут начать распределять на рабочие места

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В Госдуму внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников. Согласно поправкам, они должны будут трудиться на государство в течение трех лет после окончания вуза.

Согласно документу, опубликованному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, студенты, получившие образование за счет бюджетов РФ, должны будут быть распределены на рабочие места, согласно квалификации.



Уточняется, что специальная комиссия должна будет выбрать место работы для выпускников не позднее четырех месяцев до окончания обучения.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей, пишет Сова.