Студент Самарского политеха стал единственным победителем из Самарской области в третьем заезде проекта «Истоки. Школа»

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Валерий Сараев, студент института автоматики и информационных технологий Самарского политеха, в составе команды «Ищущие» одержал победу во всероссийском проекте «Истоки. Школа», который проходил с 12 по 17 октября в Псковской области.

В третьем заезде, посвященном медиа, участвовали более ста человек – SMM-специалисты, фотографы, видеографы, блогеры и сотрудники пресс-центров вузов из 26 регионов страны. Десять команд прослушали лекции известных специалистов медиаиндустрии, разработали концепцию медиацентра «Истоков», начали создавать контент для сообщества этого проекта Вконтакте и канала в Телеграме.

Команда «Ищущие» по итогам проведенной работы была признана лучшей. Валерий Сараев, единственный участник из Самарской области в этом заезде, стал режиссером видеоролика о нравственных ценностях человека и вере в себя. Видео опубликовано в официальном сообществе «Истоков» Вконтакте.

«Мы победили, потому что каждый из нас был занят своим делом. Все стремились стать лучше. Это была командная работа хороших ребят и прекрасных кураторов», – рассказал Сараев.

4-7 декабря для «Ищущих» будет организован пресс-тур на международный форум Росмолодежи #МЫВМЕСТЕ.

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» – это всероссийский проект программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи, направленный на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей и на патриотическое воспитание молодежи. Проект состоит из пять заездов, в которых участвуют молодые люди в возрасте 18-35 лет со всей страны.

Источник фото: проект «Истоки. Школа»