В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Студент Самарского политеха придумал новый маринад для шашлыка

11 августа 2025 09:37
730
Студент Самарского политеха придумал новый маринад для шашлыка

Магистрант высшей биотехнологической школы (ВБШ) Политеха Павел Ачаликов под руководством кандидата технических наук, доцента ВБШ Марианны Ворониной разработал оригинальный состав маринада для мяса.

Идея нового маринада для шашлыка возникла у Павла Ачаликова во время работы над созданием композиционной смеси растительного происхождения, снижающую скорость процесса окисления шпика (жиров). С этой разработкой он победил в совместном конкурсе поддержки молодых учёных «УМНИК-Черкизово», который проводили Группа «Черкизово» и Фонд содействия инновациям. Тогда студент решил разработанную им в рамках гранта смесь из специй адаптировать для мяса.

Все компоненты политеховец использовал в сухом виде, чтобы избежать лишней влаги в процессе маринования. В составе смеси – кумин, чеснок, укроп, петрушка, базилик. Уникальность разработки заключается в строгом соблюдении пропорций ингредиентов. Именно определённое соотношение компонентов в смеси позволяет получить максимально сочный шашлык с увеличенным сроком хранения до пяти суток при температуре 2-6 градусов Цельсия, а при использовании вакуумной упаковки - до 15 суток.

- Такая композиционная смесь не только продлевает срок хранения мяса, но и улучшает его органолептические показатели, придавая необычный аромат как полуфабрикату, так и готовому продукту, - поясняет Марианна Воронина. - Кроме того, эта смесь способствует образованию равномерной корочки при приготовлении.

Специалисты Политеха рекомендуют использовать маринад в сочетании с растительным маслом – другие основы, такие как майонез или жировые смеси, не подойдут. Мясо для такого маринада подойдёт любое (курица, говядина), а в своей работе магистрант использовал свинину.

- Для шашлыка, особенно из свинины, часто используют шейную часть, - говорит Марианна Воронина. - В этом отрубе мясной продукции содержится достаточное количество мышечной массы и жира.

Для оценки новой пищевой продукции в Политехе провели дегустацию, в которой участвовали студенты и преподаватели высшей биотехнологической школы Политеха. Из семи представленных образцов они выбрали один, и на него разработчики уже подали заявку на патент.

Кстати, как говорят эксперты ВБШ, лучше всего для маринования использовать ингредиенты на растительной основе, потому что к мясу часто подаются различные соусы. Политеховцы рекомендуют мариновать шашлык в специях, которые размягчают волокнистую структуру мяса, облегчая пережёвывание. Что касается уксуса, то он может пересушить продукт, потому что в кислой среде белок, содержащийся в мясе, сворачивается.

