«Студент года 2022»: стартовал прием заявок на участие в конкурсе

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2022».
К участию в конкурсе приглашаются студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, в возрасте до 25 лет. Прием заявок на сайте studentgoda63.ru до 23:59 27 сентября.
За несколько лет проведения премии «Студент года» в Самарской области участниками конкурса стали более 4500 студентов образовательных организаций региона. Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание, развитие социальных инициатив молодых людей – важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.
В этом году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 10 индивидуальных номинациях.
Для студентов вуза:
«Студенческий лидер вуза»
«Студенческая творческая личность вуза»
«Спортсмен года вуза»
«Интеллект года»
«Староста года»
«Доброволец года»
Для студентов ссуза:
«Студенческий лидер ссуза»
«Спортсмен года ссуза»
«Студенческая творческая личность ссуза»
«Молодой профессионал года»
«Староста года»
«Доброволец года»
По-прежнему студенты смогут подать заявки на участие в следующих коллективных (групповых) номинациях:
«Студенческое СМИ года»
«Добровольческое объединение года»
«Патриотическое объединение года»
Также участникам очного этапа представляется шанс стать обладателем почетного титула «Гран-при «Студент года 2022». Для этого конкурсанту необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций и показать свои дополнительные заслуги.
Уже по сложившейся традиции в этом году очный этап конкурса пройдет в выездном формате. Для участников каждой номинации будут организованы интересные мастер-классы и уникальные тренинги с ведущими экспертами.
Фото: департамент информационной политики СО