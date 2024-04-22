Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах

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Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало Правительство.

Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

Кто сможет воспользоваться

студенты

ординаторы, аспиранты

Как это будет работать

Сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона.

При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг.

В каких случаях можно будет использовать

при покупке проездного билета со скидкой для студентов

при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах

для прохода на территорию колледжа или университета

для отслеживания успеваемости

Проект разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сервис будет реализован на базе единой цифровой платформы Гостех.