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Стартуют отборочные игры ЧР по игре «Что? Где? Когда?» для школьников и студентов колледжей региона

13 февраля 2024 14:36
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По итогам отборочных игр будет сформирован список участников окружного финала.

Среди российских школьников и студентов колледжей продолжается Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?», организованный Российским обществом «Знание». Школьники и учащиеся колледжей Самарской области могут принять участие в отборочных играх легендарного интеллектуального турнира, которые стартуют уже 21 февраля. Планируется, что всего в турнире примут участие порядка 150 тысяч юных эрудитов из 7 000 школ и колледжей из  89 регионов России. 

Российское общество «Знание» приглашает учащихся 5-11 классов и студентов колледжей Самарской области принять участие в Чемпионате России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организованном Российским обществом «Знание». Команды могут сыграть в любую из двух отборочных игр, серия которых продлится до 11 марта 2024 года. Для этого им необходимо зарегистрироваться на чемпионат до 6 марта. 

«Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» объединит сотни тысяч игроков из всех регионов России на очных и онлайн-площадках, позволив им продемонстрировать свою инициативу, решительность и багаж знаний. Уверен, что возможность попасть в сборную своего региона и достойно представить его на федеральном финале вдохновит ребят на победы. Мы призываем всех школьников и учащихся колледжей регистрироваться и принимать участие в отборочных играх, чтобы проверить свои знания и получить шанс стать главным юным знатоком России», — комментирует генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам отборочных игр будет сформирован список участников окружного финала, который пройдет в очно-дистанционном формате в марте 2024 года на площадках всех 89 регионов России, включая Самарскую область. Следующим этапом интеллектуального чемпионата для школьников и студентов ссузов станет онлайн-кубок Знание.Игра в апреле 2024 года, в ходе которого юные интеллектуалы поборются за право выхода на Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». 

Завершит соревнование масштабный федеральный финал, запланированный на май 2024. Его участниками станут 75 команд: 44 лучших по итогам окружных финалов, 11 команд-лидеров по итогам онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Напомним, что Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «"Что? Где? Когда?": школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; «"Что? Где? Когда?": университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «"Что? Где? Когда?": открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. 

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото:   пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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