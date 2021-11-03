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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы»

3 ноября 2021 12:17
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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы»

Стартовал приём заявок на первый Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы». Конкурс является специальным открытым треком Российской национальной премии «Студент года» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». 250 представителей архитектурных специальностей смогут побороться за звание лучших в финале.

Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы» направлен на выявление и поддержку студентов архитектурных и строительных направлений обучения в вузах нашей страны, имеющих выдающиеся достижения в учебной и научной деятельности. 

Участниками конкурса могут стать студенты очной формы обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в вузах по направлениям архитектуры и строительства в возрасте от 18 до 27 лет. В 2021 году конкурс реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций. 

«Премия «Студент года» развивается по пути учреждения профильных треков. Недавно свой трек появился у студентов-медиков. Сейчас мы даём старт «Студенту года. Архитекторы». Такой подход позволяет повысить объективность оценивания и открыть новые возможности для большего числа студентов. Это ценный соревновательный опыт, возможность общения с экспертами в своей профессиональной области, приобретение новых компетенций. И я уверен, что премия продолжит прирастать новыми треками. В частности, мы обсуждаем учреждение конкурса для студентов аграрных вузов России», – прокомментировал председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий.

Жюри определит лучших по 7 номинациям: «Лучший студент архитектор-проектировщик», «Лучший студент архитектор-градостроитель», «Лучший студент архитектор-реставратор», «Лучший студент-урбанист», «Лучший студент архитектор-дизайнер», «Лучший студент графический дизайнер», «Юный зодчий».

Конкурсная программа включает прохождение заданий, направленных на оценку достижений, компетенций и навыков участников в области обучения и научно-исследовательской деятельность в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики. Конкурсные задания финала предполагают как индивидуальную, так и коллективную работу участников в различных форматах: презентация достижений, практические задания по разработке концепций проектов, профессиональные тестирования. Кроме того, участников ждут профессиональные дискуссии, лекции, мастер-классы на актуальные темы от экспертов и спикеров с целью приобретения и развития профессиональных знаний и компетенций.

Наставниками и экспертами конкурса станут представители архитектурно-строительных организаций, компаний, ведомств и общественных организаций, занимающихся архитектурой, градостроительством, урбанистикой, городским развитием, формированием комфортной городской среды и общественных пространств.

Подать заявку на участие в конкурсе можно в системе регистрации «Клуб РСМ» по ссылке до 21 ноября. 

Учредителями конкурса являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

 

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