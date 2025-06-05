Стартовал конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ СамГМУ

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Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) проходит новый конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ СамГМУ. Подать заявку могут муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации. Основные этапы конкурса: заполнение заявок и подача документов – до 8 июля, оценка конкурсных материалов – с 9 по 28 июля, подведение итогов конкурса – не позднее 4 августа. Формы заявок на участие в конкурсе и детали конкурса можно найти на сайте.

"Проект «Базовые и опорные школы СамГМУ» стал важной частью нашей образовательной стратегии. Ежегодно растет количество поступивших в СамГМУ выпускников базовых и опорных школ. Проект не только способствует профориентации, но и помогает формировать у молодежи интерес к медицинским специальностям, — комментирует ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. — Успехи наших учеников, их научные исследования и активное участие в программе это подтверждают. Уверен, что такие инициативы способствуют развитию будущих специалистов в области здравоохранения и укрепляют связи между образовательными учреждениями и медицинской практикой”.

Профориентационный проект “Базовые и опорные школы СамГМУ” помогает ученикам с 1 по 11 класс знакомиться с профессиями врачей и разнообразием медицинских направлений. Образовательная программа позволяет ребятам погрузиться в мир медицины и понять особенности работы врачей разных специальностей и сформировать свои предпочтения к будущей профессии.

В программу входят теоретические и практические занятия на базе школ и вуза, экскурсии в структурные подразделения СамГМУ, встречи с ведущими специалистами отрасли, а также медицинские мастер-классы и научно-популярные лекции.

Кроме того, школьники пишут научно-исследовательские работы под руководством преподавателей университета. Это только часть задач, реализуемых в рамках проекта, который ежегодно совершенствуется.

В течение учебного года ребята проходят курсы, которые завершаются итоговым тестированием. За успешное выполнение заданий ученики получают сертификат, который дает +1 балл в индивидуальных достижениях при поступлении в СамГМУ, если школьник обучался в базовых или опорных школах минимум 2 года подряд перед поступлением и верно выполнил не менее 80% заданий теста.

Обучение в Базовых школах проходит преимущественно в дистанционном формате, в то время как Опорные школы предлагают более расширенную программу, включая не только онлайн-занятия, но и очные курсы, проводимые на базе школы в оборудованных кабинетах, где преподаватели вуза и педагоги дополнительного образования проводят курсы. Оформленный в стиле СамГМУ класс позволяет ребятам уже в школьном возрасте почувствовать себя настоящими студентами.

К участию в конкурсе «Опорные школы СамГМУ» приглашаются общеобразовательные организации, имеющие статус «Базовая школа СамГМУ», а также организации, набравшие более 250 баллов по результатам конкурса, минуя конкурс «Базовые школы СамГМУ».

Проект “Базовые и опорные школы СамГМУ” проводится уже пятый год подряд в рамках участия вуза в программе «Приоритет» при поддержке министерства образования Самарской области. В общей сложности в проекте участвуют 55 учебных заведений: 47 базовых и 8 опорных школ. Помимо школ из Самарской области с СамГМУ сотрудничают учебные заведения из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей и новые участники из Ставропольского края. С полным списком всех школ можно ознакомиться на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ