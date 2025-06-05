Я нашел ошибку
Главные новости:
Подать заявку могут муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации.
Стартовал конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ СамГМУ
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что от качества подготовки внутридомовых систем к холодам напрямую зависит уют и комфорт жителей региона в будущем отопительном сезоне.
Инспекторы «ЭнергосбыТ Плюс» выявили более 1000 многоквартирных домов с низкой готовностью к предстоящей зиме
Как доложили руководители компаний, благоустройство восстановлено на 822 объектах ООО «СКС» и около 700 объектах «Т Плюс».
В Самаре проверили ход ремонта инженерных коммуникаций, а также восстановление благоустройства после ремонта сетей
Иван Носков обсудил с жителями благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Иван Носков провел очередной рабочий выезд в Октябрьский район
Предприятия Самары обсудят сотрудничество с коллегами из Нижегородской области.
В Самару с рабочим визитом прибудет делегация Нижегородской области
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.
В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем
По профилактике вовлечения в преступную деятельность посредством сети Интернет и противодействию актуальным информационным угрозам.
В Самарском колледже строительства и предпринимательства провели специализированное мероприятие для учащихся
Участниками конгресса стали представители библиотечного сообщества России и стран Ближнего Зарубежья – всего 1100 человек, включая 9 делегаций из зарубежных стран.
Сотрудники областных библиотек приняли участие в Всероссийском библиотечном конгрессе
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ СамГМУ

5 июня 2025 18:35
91
Подать заявку могут муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации.

Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) проходит новый конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ СамГМУ. Подать заявку могут муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации. Основные этапы конкурса: заполнение заявок и подача документов  – до 8 июля, оценка конкурсных материалов – с 9 по 28 июля, подведение итогов конкурса – не позднее 4 августа. Формы заявок на участие в конкурсе и детали конкурса можно найти на сайте

"Проект «Базовые и опорные школы СамГМУ» стал важной частью нашей образовательной стратегии. Ежегодно растет количество поступивших в СамГМУ выпускников базовых и опорных школ. Проект не только способствует профориентации, но и помогает формировать у молодежи интерес к медицинским специальностям, — комментирует ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. — Успехи наших учеников, их научные исследования и активное участие в программе это подтверждают. Уверен, что такие инициативы способствуют развитию будущих специалистов в области здравоохранения и укрепляют связи между образовательными учреждениями и медицинской практикой”.

Профориентационный проект “Базовые и опорные школы СамГМУ” помогает ученикам с 1 по 11 класс знакомиться с профессиями врачей и разнообразием медицинских направлений. Образовательная программа позволяет ребятам погрузиться в мир медицины и понять особенности работы врачей разных специальностей и сформировать свои предпочтения к будущей профессии. 

В программу входят теоретические и практические занятия на базе школ и вуза, экскурсии в структурные подразделения СамГМУ, встречи с ведущими специалистами отрасли, а также медицинские мастер-классы и научно-популярные лекции. 

Кроме того, школьники пишут научно-исследовательские работы под руководством преподавателей университета. Это только часть задач, реализуемых в рамках проекта, который ежегодно совершенствуется. 

В течение учебного года ребята проходят курсы, которые завершаются итоговым тестированием. За успешное выполнение заданий ученики получают сертификат, который дает +1 балл в индивидуальных достижениях при поступлении в СамГМУ, если школьник обучался в базовых или опорных школах минимум 2 года подряд перед поступлением и верно выполнил не менее 80% заданий теста. 

Обучение в Базовых школах проходит преимущественно в дистанционном формате, в то время как Опорные школы предлагают более расширенную программу, включая не только онлайн-занятия, но и очные курсы, проводимые на базе школы в оборудованных кабинетах, где преподаватели вуза и педагоги дополнительного образования проводят курсы. Оформленный в стиле СамГМУ класс позволяет ребятам уже в школьном возрасте почувствовать себя настоящими студентами.

К участию в конкурсе «Опорные школы СамГМУ» приглашаются общеобразовательные организации, имеющие статус «Базовая школа СамГМУ», а также организации, набравшие более 250 баллов по результатам конкурса, минуя конкурс «Базовые школы СамГМУ». 

Проект “Базовые и опорные школы СамГМУ” проводится уже пятый год подряд в рамках участия вуза в программе «Приоритет» при поддержке министерства образования Самарской области. В общей сложности в проекте участвуют 55 учебных заведений: 47 базовых и 8 опорных школ. Помимо школ из Самарской области с СамГМУ сотрудничают учебные заведения из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей и новые участники из Ставропольского края. С полным списком всех школ можно ознакомиться на сайте.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что от качества подготовки внутридомовых систем к холодам напрямую зависит уют и комфорт жителей региона в будущем отопительном сезоне.
05 июня 2025, 18:13
Инспекторы «ЭнергосбыТ Плюс» выявили более 1000 многоквартирных домов с низкой готовностью к предстоящей зиме
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что от качества подготовки внутридомовых систем к холодам напрямую зависит уют и комфорт жителей региона в... ЖКХ
96
Как доложили руководители компаний, благоустройство восстановлено на 822 объектах ООО «СКС» и около 700 объектах «Т Плюс».
05 июня 2025, 17:54
В Самаре проверили ход ремонта инженерных коммуникаций, а также восстановление благоустройства после ремонта сетей
Как доложили руководители компаний, благоустройство восстановлено на 822 объектах ООО «СКС» и около 700 объектах «Т Плюс». Благоустройство
137
Иван Носков обсудил с жителями благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
05 июня 2025, 17:44
Иван Носков провел очередной рабочий выезд в Октябрьский район
Иван Носков обсудил с жителями благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство
122
В центре внимания
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.
5 июня 2025  17:31
В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем
141
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
163
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.
5 июня 2025  14:48
Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан
172
В Самаре изменили расписание одного трамвая
5 июня 2025  13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
206
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
5 июня 2025  10:16
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
201
Весь список