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Сразу три самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

5 июня 2024 10:09
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Сразу три самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

SuperJob представляет рейтинг вузов России 2024 года по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2018—2023 годах. В рейтинг этого года вошли сразу 3 вуза из Самары: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва (Самарский университет), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Самарский государственный технический университет. Самарский университет вырос на рекордные 4 позиции в рейтинге технических вузов SuperJob, а зарплаты выпускников показали рекордные темпы.

 

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 30 000 рублей (+11%) и составляет 300 000 рублей в месяц.

Второе место — у Университета ИТМО со средней заработной платой выпускников в 260 000 рублей в месяц (+25 000 рублей/+11%). 

На третьем месте сразу четыре вуза: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники 2018—2023 годов зарабатывают в среднем по 250 000 рублей в месяц (+6% у МГУ, плюс по 9% у МГТУ и МИФИ, +14% у ВШЭ). Причем НИУ ВШЭ удалось улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом: в 2023 году университет располагался на 4 месте.

Самарский университет поднялся за год на 4 строчки и занял 15 место.. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 20% (25 000 рублей) и составляет сегодня 150 000 в месяц. 80% выпускников остаются работать в Самаре по окончании обучения в вузе.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики занял в этом году 18-ую строчку, поднявшись на две позиции. В среднем выпускники вуза в IT получают 135 000 руб., средняя зарплата выпускников в ИТ-сфере выросла на 15 000 руб. за год (+13%). 74% выпускников после окончания учебы продолжили работать в городе. 

Самарский государственный технический университет поднялся на 1 позицию до 19-го места: выпускники получают в среднем 130 000 рублей в месяц (+10 000 рублей за год). 85% выпускников после окончания учебы продолжили трудиться в Самаре. 

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.

Рейтинг технических вузов России 2024: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it/

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