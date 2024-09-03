Спрос на педагогов, учителей и репетиторов в Самарской области за год вырос на 36%

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Количество вакансий в сфере «Наука, образование» в России год к году выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики hh.ru изучили рынок труда для педагогов и выяснили, где им предлагают наибольшую зарплату и какие требования предъявляют к этим специалистам.

За последний месяц в Самарской области местные работодатели открыли более 2 тыс. вакансий для преподавателей разных дисциплин, репетиторов, а также учителей начальных классов. Год к году спрос на учителей в регионе вырос на 36%.

В преддверии начала учебного года местные работодатели чаще всего ищут преподавателей английского языка (39% или вакансий от всего объёма в сфере образования в городе), учителей математики (20% вакансий), а также учителей информатики (16% вакансий) и начальных классов (11%).

«Между тем сейчас на одну вакансию в целом по сфере образования и науки в Самарской области претендуют порядка 6 человек, что говорит о нормальной конкуренции среди соискателей-педагогов в регионе. Но при этом многие местные работодатели причем как из бизнеса, так и государственных образовательных учреждений жалуются на нехватку кандидатов с достойной квалификацией и знаниями. В данном случае мы видим, что треть новых резюме в образовании приходится на молодых соискателей-недавних выпускников, которые на самом деле очень нужны для обновления кадрового состава в школах, но у работодателей часто возникают вопросы к квалификации и знаниям новых работников», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

У самих же соискателей тоже есть проблемы с трудоустройством: лишь треть молодых специалистов устраивает предлагаемая зарплата в сфере образования, а 50% опрошенных нами соискателей в сфере образования заявили, что хотели бы доход как минимум на 10-15 тыс. рублей больше, чем им предлагают сейчас.

Сколько платят учителям?

По данным сервиса «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат у учителей в первые почти восемь месяцев года в России составил 34 483₽ - 70 000₽. Лидером по размеру заработка для педагогов является Москва, где работодатели готовы предложить в среднем 75 200 руб. На втором месте – Камчатский край (75 000 руб.), а третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 руб. в каждом регионе).

При этом есть территории, где за год средние заработки учителей ощутимо выросли и сильнее всего в Камчатском крае (+45%), в Магаданской и Владимирской областях (+39% и +33% соответственно).

Средняя зарплата, которую сейчас предлагают учителям в Самарской области достигла 40,1 тыс. рублей, что на 6,6 тыс. больше, чем в конце лета 2023 года.