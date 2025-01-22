Я нашел ошибку
Главные новости:
Участникам были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.
Свыше 77 тысяч жителей региона приняли участие в акции «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год — без долгов!»
Оставление без присмотра чайника на зажжённой газовой плите привело к возгорание отделочных материалов, расположенных поблизости.
Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара на улице Николая Панова в Самаре
Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах 
27 января отмечается важная дата в истории нашей страны – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
В Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества, посвященный 78-летию снятия блокады Ленинграда
Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.
В селе Старая Рачейка в этом году капитально отремонтируют школу – Вячеслав Федорищев поручил взять этот вопрос на контроль
Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».
Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» открыл приём заявок на конкурс афиш
Сегодня спортсмен впервые встал на лыжи в протезе и планирует упорно заниматься, чтобы выйти на старт  «Лыжни России».
Ветеран СВО с ОВЗ готовится принять участие в «Лыжне России»
Персонализированное питание (ПП) – это новый научный подход к здоровью и лечению человека через изменение его пищевого рациона.
Специалисты ТГУ разработали систему персонализированного питания
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты ТГУ разработали систему персонализированного питания

22 января 2025 15:55
283
Персонализированное питание (ПП) – это новый научный подход к здоровью и лечению человека через изменение его пищевого рациона.

Систему, учитывающую персональные особенности питания человека, разработали специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Осуществить проект помогла студенческая разработка «Цифровой паспорт».

Персонализированное питание (ПП) – это новый научный подход к здоровью и лечению человека через изменение его пищевого рациона, ключевой сегмент рынка национальной технологической инициативы Food Net. В ТГУ это направление развивают на кафедре «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ.

«Разработка персонифицированного рациона – подход многофакторный. Для него используют три группы детализированных характеристик. Это сбор персональных данных: пол, возраст, телосложение, образ жизни, уровень стресса, предпочтения в пище. Генетический анализ: предрасположенность к заболеваниям, уровень метаболизма, генетическое тестирование. Третья группа – оценка здоровья, – рассказала заведующий кафедрой «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ Татьяна Третьякова. – Мы в процессе изучения этого вопроса пришли к выводу, что необходима четвёртая группа – экологические и социальные характеристики».

Эти дескрипторы (детализированные характеристики) учитывают возможность использования в производстве продуктов или при разработке рациона местные ресурсы, экологические риски местного значения, доступность определённых ингредиентов, влияние окружения человека на выбор образа жизни и характер питания.

«Есть такие заболевания – эндемики, которые характерны для конкретной территории. В Самарской области это заболевания щитовидной железы, потому что в воде и почве недостаток йода. Поэтому у нас производят продукты, обогащённые йодом – хлеб, соль и т.д. Кроме того, из-за особенностей экологии нашего региона очень часты лёгочные болезни – бронхит, пневмония, астма», – поясняет Татьяна Третьякова.

Разработкой персонифицированного питания занимались не только учёные – это работа команды.

«Проект подразумевает медицинские анализы, поэтому к нему подключается доктор, который эти анализы назначает и интерпретирует. Подбирать продукты помогает нутрициолог. Мы как учёные разрабатываем рацион, технологии и рецептуры блюд с учётом специфики заболевания и вкусовых предпочтений пациента», – говорит Татьяна Третьякова.

Чтобы составить персонализированный рацион, нужно провести большую предварительную работу: собрать массив данных по всем четырём дескрипторам и проанализировать его.  Сначала исследователи делали это вручную, затем на помощь пришла студенческая разработка «Цифровой паспорт».

Приложение, которое студенты ТГУ сделали в рамках проектной деятельности – это, по сути, электронный геномный профиль. Он содержит базу данных продуктов с ключевыми нутриентными характеристиками (белки, жиры, углеводы, содержание витаминов и микроэлементов) и все необходимые показатели пациента с возможностью вносить изменения, мониторить динамику, строить графики. В этой программе можно создать цифровой паспорт человека и его персонифицированную корзину питания.

Сейчас на кафедре «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ реализуется проект по разработке персонифицированного рациона при нарушениях функций щитовидной железы как эндемического заболевания Самарской области.

 

Фото: пресс-служба ТГУ

Теги: Тольятти Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время подана заявка на получение патента.
16 января 2025, 14:36
Проект студента ТГУ повысит производительность ультразвуковой линии
В настоящее время подана заявка на получение патента. Образование
726
В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов.
21 июня 2024, 15:46
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов. Образование
4793
Акселератору Creative.Tech 3.0. быть!
14 марта 2024, 15:10
ПВГУС вошел в число победителей грантового конкурса от АНО «Платформа НТИ»
Акселератору Creative.Tech 3.0. быть! Образование
4458
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
297
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
429
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
554
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
955
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
426
Весь список