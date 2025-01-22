Специалисты ТГУ разработали систему персонализированного питания

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Систему, учитывающую персональные особенности питания человека, разработали специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Осуществить проект помогла студенческая разработка «Цифровой паспорт».

Персонализированное питание (ПП) – это новый научный подход к здоровью и лечению человека через изменение его пищевого рациона, ключевой сегмент рынка национальной технологической инициативы Food Net. В ТГУ это направление развивают на кафедре «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ.

«Разработка персонифицированного рациона – подход многофакторный. Для него используют три группы детализированных характеристик. Это сбор персональных данных: пол, возраст, телосложение, образ жизни, уровень стресса, предпочтения в пище. Генетический анализ: предрасположенность к заболеваниям, уровень метаболизма, генетическое тестирование. Третья группа – оценка здоровья, – рассказала заведующий кафедрой «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ Татьяна Третьякова. – Мы в процессе изучения этого вопроса пришли к выводу, что необходима четвёртая группа – экологические и социальные характеристики».

Эти дескрипторы (детализированные характеристики) учитывают возможность использования в производстве продуктов или при разработке рациона местные ресурсы, экологические риски местного значения, доступность определённых ингредиентов, влияние окружения человека на выбор образа жизни и характер питания.

«Есть такие заболевания – эндемики, которые характерны для конкретной территории. В Самарской области это заболевания щитовидной железы, потому что в воде и почве недостаток йода. Поэтому у нас производят продукты, обогащённые йодом – хлеб, соль и т.д. Кроме того, из-за особенностей экологии нашего региона очень часты лёгочные болезни – бронхит, пневмония, астма», – поясняет Татьяна Третьякова.

Разработкой персонифицированного питания занимались не только учёные – это работа команды.

«Проект подразумевает медицинские анализы, поэтому к нему подключается доктор, который эти анализы назначает и интерпретирует. Подбирать продукты помогает нутрициолог. Мы как учёные разрабатываем рацион, технологии и рецептуры блюд с учётом специфики заболевания и вкусовых предпочтений пациента», – говорит Татьяна Третьякова.

Чтобы составить персонализированный рацион, нужно провести большую предварительную работу: собрать массив данных по всем четырём дескрипторам и проанализировать его. Сначала исследователи делали это вручную, затем на помощь пришла студенческая разработка «Цифровой паспорт».

Приложение, которое студенты ТГУ сделали в рамках проектной деятельности – это, по сути, электронный геномный профиль. Он содержит базу данных продуктов с ключевыми нутриентными характеристиками (белки, жиры, углеводы, содержание витаминов и микроэлементов) и все необходимые показатели пациента с возможностью вносить изменения, мониторить динамику, строить графики. В этой программе можно создать цифровой паспорт человека и его персонифицированную корзину питания.

Сейчас на кафедре «Технологии производства пищевой продукции и организация общественного питания» ТГУ реализуется проект по разработке персонифицированного рациона при нарушениях функций щитовидной железы как эндемического заболевания Самарской области.

Фото: пресс-служба ТГУ