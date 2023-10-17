Специалист по дополненной реальности победил в битве Science Slam в Самарском политехе

141

12 октября в Точке кипения Самарского политеха состоялся внутривузовский этап университетской лиги Science Slam, победу в котором одержал Андрей Волхонский, аспирант кафедры “Автоматизация и управление технологическими процессами”. Он рассказал о технологиях дополненной реальности и их применении в разных сферах.

Андрей Волхонский – молодой ученый, который ведет активную научную деятельность. В сфере его интересов – алгоритмы нечеткого и нейронного управления в системах реального времени, модели данных при проектировании баз данных автоматизированных систем, геймдизайн. Он автор нескольких научных статей, преподаватель Дома научной коллаборации имени Н.Н. Семёнова, где ведет занятия по рисованию 3D-ручками и читает лекции по прикладной математике.

Волхонский был одним из членов команды политеховцев, разрабатывавших электронную мультимедийную платформу, на которую можно перейти через QR-коды в книге «Культурное наследие Самарской области. Том 1. Объекты архитектурного наследия». В этом издании задействованы и технологии дополненной реальности: с их помощью можно рассмотреть ряд объектов в 3D-проекциях. Для этого нужно скачать специальное приложение и навести экран телефона на маркированную фотографию в книге. Издание стало победителем в конкурсе «Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах» на Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020».

В 2021 году в составе команды «SSTU_One_Code_Men» Волхонский победил во всероссийском ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв» с проектом разработки новых инструментов для банковской сферы.

Победу на Science Slam Волхонскому принесла оригинальная гипотеза о том, что поверхность нашей планеты, в отличие от других, представляет собой идеальный объект для внедрения AR-технологий.

“Информатика – это прикладная наука, а я люблю изучать все, что связано с прикладными направлениями, – отметил Волхонский. – Сейчас дополненная реальность – это одна из наиболее перспективных технологий, позволяющих решить проблемы в области образования, медицины, автоматизации и так далее. Самое главное, что для этого достаточно специального приложения, камеры телефона и изображения, содержащего метки”.

Фото Арсения Самогорова.