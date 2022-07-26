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На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов шести вузов.
Создание международного межвузовского кампуса IT-направления обсудили на стратегической сессии в Самаре
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Создание международного межвузовского кампуса IT-направления обсудили на стратегической сессии в Самаре

26 июля 2022 14:34
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На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов шести вузов.

Стратегическая сессия, посвящённая созданию международного межвузовского кампуса IT-направления, организована министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. В мероприятии приняли участие представители вузов, образовательных и научных организаций, предприятий, включенных в программу научно-образовательного центра «Инженерия будущего», а также заинтересованные инвесторы.

Проект строительства международного межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена» разрабатывается по решению Губернатора Дмитрия Азарова и по поручению Президента страны Владимира Путина, согласно которому с 2022 по 2030 годы в России будет создана сеть современных вузовских кампусов. Предварительный проект строительства кампуса Глава региона успешно защитил на федеральном уровне.

«Нашим Губернатором поставлена задача создать условия для ускоренного развития университетов и студенческих сообществ с IT- специализаций. Развитие технологий – критически важная сфера экономики, которая растет самыми высокими темпами в мире последние 10 лет, - рассказал министр регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов. - Конечно, Самарская область не могла остаться в стороне без активной позиции, и мы объединились вместе с ключевыми вузами Самарской области, советом ректоров, экспертным сообществом для создания важного для региона международного межвузовского студенческого кампуса. Наша цель - объединить ресурсы университетов между собой, создать современные образовательные пространства, сформировать качественные условия для проживания молодых людей и преподавателей, вписать все это в городскую черту Самары, в ее быстроразвивающийся перспективный район».

По словам министра, команда Правительства Самарской области активно работает над привлечением дополнительных ресурсов из федерального бюджета и от частных инвесторов.

Как подчеркнула генеральный директор потенциального концессионера ООО «ПроКампус №1», входящего в группу ВЭБ, Алиса Денисова, на данном этапе необходимо сформировать самые важные элементы будущего кампуса.

«Для нас, как для инвесторов данного проекта, очень существенно, что это будет первый проект студенческого кампуса, который мы планируем сертифицировать по международной системе оценки качества инфраструктурных проектов. Мы видим, что проведение таких стратегических сессий обеспечивают правильное взаимодействие между проектной командой, заинтересованными сторонами в лице вузов, экспертным сообществом и отраслевыми держателями проектов, которые способны создать максимально качественную инфраструктуру», - сказала Алиса Денисова.

На данный момент рассматривается поэтапная реализация проекта. На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов шести вузов. Второй этап включает дальнейшее расширение инфраструктуры кампуса с увеличением мест до 8000.

Дмитрий Богданов пожелал всем участникам плодотворной работы в генерации новых идей и проектов.

«Важно не просто достроить объект, а сделать его значимым местом притяжения для студентов и очередную точку роста на карте Самарской области», - поделился планами министр.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты

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