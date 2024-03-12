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Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда», который на этот раз посвящён филологическим и философским аспектам фантастических произведений.

Цикл состоит из трёх встреч с участием двух лекторов – доктора филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. академика С.П. Королева Константина Сергеевича Позднякова, а также кандидата философских наук, доцента кафедры философии Самарского университета им. академика С.П. Королёва Александра Николаевича Огнева.

План мероприятий выглядит следующим образом:

13 марта в 18:30 – «Викторианские ghost stories Элизабет Гаскелл» (К.С. Поздняков). Лекция посвящена классическим ghost stories английской писательницы Э. Гаскелл. Её произведения – это своего рода «уютная» мистическая фантастика, основанная на неповторимой атмосфере мира леди и джентльменов, знакомой всем читателям по произведениям Диккенса, Конан Дойла и Стивенсона.

20 марта в 18:30 – «Литературно-космологические основания научной фантастики» (А.Н. Огнев). Поговорим о космологической доктрине как о рамочной условности жанрового единства научной фантастики, а также поднимем проблемы потенциальной открытости Вселенной и человека внутри универсума.

27 марта в 18:30 – «Историко-прогностический фантазм в творчестве А. Дёблина» (А.Н. Огнев). Лектор расскажет о валидности исторического прогноза в научной фантастике, кризисе исторического самоопределения человечества и философских мотивах в творчестве немецкого писателя А. Дёблина.

Грядущий цикл состоится в рамках стартовавшего в начале 2024 года проекта «Интеллектуальная среда», который продолжает многолетние традиции философской школы «Симпозион». Посетители библиотеки совсем скоро смогут увидеть и уже знакомых докладчиков, и совсем новых. В стенах областной библиотеки выступят как молодые учёные, так и состоявшиеся мэтры философии, социологии, психологии, культурологии, истории, экономики и других социально-гуманитарных наук.

Все встречи пройдут в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу: пр. Ленина, д. 14а (2 этаж). Вход свободный! 18+