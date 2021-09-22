Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонту и сезонному техобслуживанию – повышенное внимание.
Самарские перевозчики готовят общественный транспорт Самары к холодам
Партия "Единая Россия" намного обошла своих политических конкурентов как на выборах в Государственную думу, так и в законодательное собрание Самарской области.
Политолог Виктор Потуремский: "Единая Россия" подтвердила свои лидерские позиции
Речи об ужесточении ограничений тоже не идет, добавила спикер Совфеда.
Матвиенко: в России нет оснований для введения локдауна из-за коронавируса
В рамках акции «Внимание! Должник» энергетики совместно с приставами проводят рейды по неплательщикам Самары и Тольятти с конфискацией личного имущества.
Шестеро самарцев лишились своих автомобилей за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс»
22 сентября был показан спектакль «Обыкновенная история» нижегородского Театра «Вера».
На сцене тольяттинского Молодежного драмтеатра стартовал очередной этап федерального проекта «Большие гастроли»
К 2030 году Самарский университет им. Королёва должен стать цифровым предпринимательским университетом.
Состоялась защита заявки Самарского университета в рамках федеральной программы "Приоритет 2030"
Стоимость квадратного метра жилья в стране с начала пандемии увеличилась почти на 40%, отметила глава ЦБ.
Цены на жилье в России за пандемию выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы, заявила Набиуллина
Постановление о назначении подписано главой региона.
Новым министром строительства Самарской области назначен Николай Плаксин
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоялась защита заявки Самарского университета в рамках федеральной программы "Приоритет 2030"

22 сентября 2021 15:18
126
К 2030 году Самарский университет им. Королёва должен стать цифровым предпринимательским университетом.

К 2030 году Самарский университет им. Королёва должен стать цифровым предпринимательским университетом, развивающимся по модели 3.0 и являющимся социально ответственным драйвером развития общества.

Реализация разработанной программы предполагает коренные изменения в образовательной, научно-исследовательской сферах, создание условий для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, привлечения талантов и реализации их потенциала, трансформацию мышления, менталитета сотрудников.

Так в образовательной деятельности будет сделан акцент на внедрение индивидуальных образовательных траекторий, развитии цифровых компетенций – для обучающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям будет доступно 23 дисциплины, например, по обработке больших данных, искусственному интеллекту и другие. Кратно – в 3 раза - увеличится количество программ дополнительного образования и их слушателей.

В научно-исследовательской деятельности планируется формирование "гринфилдов" в области технологий искусственного интеллекта, биоинженерии, "умного" агро, IT-технологий в медицинской сфере.

Ключевым элементом программы развития университета до 2030 года определен стратегический проект под названием "Космос для жизни", главная цель которого - улучшение условий жизни человека за счет широкого внедрения инновационных космических технологий.

"Самарский университет им. С.П. Королёва имеет наиболее сильные на мировом уровне компетенции в области аэрокосмических и геоинформационных технологий и является базовым для госкорпорации "Роскосмос" и для двигателестроительных предприятий Госкорпорации "Ростех".

Анализ развития аэрокосмической отрасли показывает, что сегодня она переживает новый этап бурного роста. При этом российская космическая отрасль нуждается в серьезных изменениях, направленных на формирование предпринимательских подходов, как к самой космической деятельности, так и к использованию её результатов.

В рамках программы развития университет планирует реализацию прорывных проектов – создание унифицированной космической платформы "АИСТ-3", геоинформационных сервисов и систем, гиперспектральных сенсоров нового поколения, малоразмерного жидкостного ракетного двигателя и других", - прокомментировал Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва.

До конца сентября 187 университетов, допущенных к участию в федеральной программе развития российского высшего образования “Приоритет 2030”, выступят перед межведомственной Комиссией Минобрнауки России и Минцифры России с защитой своих программ развития на ближайшие десять лет. Последний этап защиты завершится 25 сентября, передает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
284
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
292
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
22 сентября 2021  12:53
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
351
24 сентября в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
22 сентября 2021  12:17
24 сентября в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
207
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
233
Весь список