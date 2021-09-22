Состоялась защита заявки Самарского университета в рамках федеральной программы "Приоритет 2030"

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К 2030 году Самарский университет им. Королёва должен стать цифровым предпринимательским университетом, развивающимся по модели 3.0 и являющимся социально ответственным драйвером развития общества.

Реализация разработанной программы предполагает коренные изменения в образовательной, научно-исследовательской сферах, создание условий для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, привлечения талантов и реализации их потенциала, трансформацию мышления, менталитета сотрудников.

Так в образовательной деятельности будет сделан акцент на внедрение индивидуальных образовательных траекторий, развитии цифровых компетенций – для обучающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям будет доступно 23 дисциплины, например, по обработке больших данных, искусственному интеллекту и другие. Кратно – в 3 раза - увеличится количество программ дополнительного образования и их слушателей.

В научно-исследовательской деятельности планируется формирование "гринфилдов" в области технологий искусственного интеллекта, биоинженерии, "умного" агро, IT-технологий в медицинской сфере.

Ключевым элементом программы развития университета до 2030 года определен стратегический проект под названием "Космос для жизни", главная цель которого - улучшение условий жизни человека за счет широкого внедрения инновационных космических технологий.

"Самарский университет им. С.П. Королёва имеет наиболее сильные на мировом уровне компетенции в области аэрокосмических и геоинформационных технологий и является базовым для госкорпорации "Роскосмос" и для двигателестроительных предприятий Госкорпорации "Ростех".

Анализ развития аэрокосмической отрасли показывает, что сегодня она переживает новый этап бурного роста. При этом российская космическая отрасль нуждается в серьезных изменениях, направленных на формирование предпринимательских подходов, как к самой космической деятельности, так и к использованию её результатов.

В рамках программы развития университет планирует реализацию прорывных проектов – создание унифицированной космической платформы "АИСТ-3", геоинформационных сервисов и систем, гиперспектральных сенсоров нового поколения, малоразмерного жидкостного ракетного двигателя и других", - прокомментировал Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва.

До конца сентября 187 университетов, допущенных к участию в федеральной программе развития российского высшего образования “Приоритет 2030”, выступят перед межведомственной Комиссией Минобрнауки России и Минцифры России с защитой своих программ развития на ближайшие десять лет. Последний этап защиты завершится 25 сентября, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета