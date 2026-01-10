Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.
В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.
Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году

274
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.

2025 год стал юбилейным, 85-м для отечественной системы СПО. В России и в Самарской области в частности продолжаются мероприятия по популяризации среднего профессионального образования, расширению доступности СПО, для студентов и преподавателей колледжей и техникумов проводится чемпионатное движение и конкурсы профессионального мастерства.

В конце декабря в Самаре вручили благодарственные письма регионального министерства образования победителям, призерам и наставникам всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Чемпионат «Профессионалы» проходил в течение всего года и включил в себя несколько финалов: в Нижнем Новгороде, Калуге, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Пять ребят из Самарской области получили золотые медали по итогам майских состязаний. Еще три человека заняли призовые места в августе. В заключительном финале, который завершился 4 декабря, отметили еще четверых ребят. Всего участники из Самарской области привезли с чемпионата 24 медали. Награды получили по важным для нашей экономики компетенциям: кузовному ремонту, фрезерным работам на станках с ЧПУ, разработке мобильных приложений, технологии моды и другим.

Студент Поволжского государственного колледжа Владислав Митякин стал чемпионом в основном, индустриальном и международном зачетах, а также занял второе место в командных соревнованиях по компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением».

- Впервые участвовал в чемпионате в 2023 году - еще будучи школьником. Тогда завоевал бронзу. На этот раз решил выступить как студент и забрал четыре медали, - рассказал Владислав Митякин.

Студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Ангелина Мартынова состязалась в компетенции «Технологии моды». Она получила золото в основном и международном зачетах, а также серебро за командную работу.

- Впервые узнала о конкурсе на втором курсе, начала готовиться. Заняла четвертое место по региону, но не расстроилась и продолжила тренировки. Через год попробовала еще раз: стала лучшей в области, прошла на межрегиональный этап, а потом - в финал, - рассказала Ангелина Мартынова.

- На нынешнем чемпионате наша молодежь очень достойно представила регион. Решением Губернатора Самарской области все победители, призеры и их наставники номинированы на присуждение премий, - подчеркнула заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова во время церемонии награждения.

В этом году в регионе проводился конкурс профмастерства «Классный руководитель года» среди педагогов системы СПО. В центре внимания – воспитательная работа, формирующая профессиональные ценности, ответственность и устойчивую мотивацию к развитию. Осознанный интерес к профессии рассматривается как важное нравственное основание личности обучающегося и условие успешной самореализации. По итогам наградили победителей и призеров в двух номинациях: «Профессиональное воспитание» и «Профилактическая работа».

По итогам всероссийского конкурса «Мастер года 2025» самарский педагог Наталья Петрунина в рейтинге среди коллег в укрупнённой группе педагогических специальностей заняла первое место. Также финалистка получила признание от ведущего образовательного издательства «Просвещение» и Российского общества «Знание».

Более 50 инновационных разработок студенты региона продемонстрировали на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ. Проект получил личную поддержку губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и стал одним из лучших на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Выставка играет стратегическую роль в подготовке кадров для промышленности региона. Она дает уникальную возможность получить обратную связь от потенциальных работодателей и установить деловые контакты.

Укреплению материально-технической базы в учреждениях СПО в значительной степени способствует федеральный проект «Профессионалитет». Самарская область в числе первых приняла участие в проекте, став в 2022 году одним из пилотных регионов по его реализации. В настоящее время в Самарской области существует семь кластеров, созданных в рамках федерального проекта (Машиностроительный, Строительная отрасль; Железнодорожный; Педагогика; Правоохранительная сфера и управление; Машиностроительный; Педагогика). В 2026 году в Самарской области будут созданы еще 3 кластера среднего профессионального образования: Химическая отрасль, Клиническая и профилактическая медицина, Туризм и сфера услуг.

Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность участия в федеральном проекте «Профессионалитет», подчеркивая, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.
Создаваемые в колледжах и техникумах региона мастерские полностью соответствуют реальным рабочим местам. Так, в Самарском колледже сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина в конце декабря за счет региональных средств открыли первую в регионе мастерскую лазерной ручной сварки. Во всей стране это пятая подобная мастерская.

- В нашем колледже учатся 1 400 человек. Это будущие специалисты машиностроения, сварщики, операторы станков. Все они будут трудиться в новой мастерской. Также там смогут заниматься ребята со всей губернии, - подчеркнул директор колледжа Владимир Бодров. - Лазерная сварка востребована на современных промышленных предприятиях.

Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Теги: Самара

Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
10 января 2026, 13:12
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а... Общество
189
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
10 января 2026, 12:32
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях. Общество
189
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
10 января 2026, 11:59
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Общество
219
