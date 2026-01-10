В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. В результате «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», говорится в сообщении пресс-службы правительства России, передает РБК.
География обновлённого Золотого кольца, помимо классических городов, охватит такие населённые пункты:
Владимирская область:
Г. Александров, п. Боголюбово, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, с. Кидекша, г. Киржач, г. Кольчугино, пгт Мстёра, г. Муром, г. Юрьев-Польский.
Ярославская область:
С. Вятское, с. Годеново, д. Карабиха, г. Мышкин, г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич.
Ивановская область:
Г. Гаврилов Посад, г. Кинешма, пгт Палех, г. Плёс, д. Холуй, г. Шуя, г. Южа, г. Юрьевец.
Костромская область:
Г. Галич, г. Нерехта, пгт Красное-на-Волге, пгт Судиславль, пгт Сусанино.
Московская область:
С. Абрамцево, с. Гжель, г. Ликино-Дулево, д. Мураново, пгт Софрино, г. Хотьково.
Тверская область:
Г. Калязин, г. Кашин.
Нижегородская область:
Г. Арзамас, г. Богородск, г. Выкса, с. Большое Болдино, г. Городец, с. Дивеево, с. Пурех, г. Нижний Новгород, г. Павлово, г. Чкаловск.