В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. В результате «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», говорится в сообщении пресс-службы правительства России, передает РБК.

География обновлённого Золотого кольца, помимо классических городов, охватит такие населённые пункты:

Владимирская область:

Г. Александров, п. Боголюбово, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, с. Кидекша, г. Киржач, г. Кольчугино, пгт Мстёра, г. Муром, г. Юрьев-Польский.

Ярославская область:

С. Вятское, с. Годеново, д. Карабиха, г. Мышкин, г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич.

Ивановская область:

Г. Гаврилов Посад, г. Кинешма, пгт Палех, г. Плёс, д. Холуй, г. Шуя, г. Южа, г. Юрьевец.

Костромская область:

Г. Галич, г. Нерехта, пгт Красное-на-Волге, пгт Судиславль, пгт Сусанино.

Московская область:

С. Абрамцево, с. Гжель, г. Ликино-Дулево, д. Мураново, пгт Софрино, г. Хотьково.

Тверская область:

Г. Калязин, г. Кашин.

Нижегородская область:

Г. Арзамас, г. Богородск, г. Выкса, с. Большое Болдино, г. Городец, с. Дивеево, с. Пурех, г. Нижний Новгород, г. Павлово, г. Чкаловск.