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Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям Великой Отечественной войны. Творческое состязание стартовало 7 июня. Его организатором выступили Фонд стратегических инициатив Музея Победы и Министерство Просвещения Российской Федерации.

Участникам – педагогам и школьникам-активистам – предложили подготовить выставку в своем школьном музее, которая расскажет о значимых датах и событиях 1941-1945 годов, происходивших в регионе школы-участника творческого состязания.

Учебные заведения Самарской области уже направили десятки заявок. Так, в Школьном историко-краеведческом музее «Наследие» основной общеобразовательной школы села Старосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области подготовили выставку «Дорогами войны».

По итогам конкурса будет создан памятный альбом о вкладе каждого региона Российской Федерации в Великую Победу, о людях и их боевых и трудовых подвигах.

Представителей команд-участников пригласят на Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее Победы, который состоится 20 ноября 2021 года. Там же состоится церемония награждения победителей, которым вручат дипломы и памятный альбом.

Для участия в творческом состязании необходимо до 30 сентября подать заявку и презентацию через Google-форму https:// forms.gle/WoQJ5jSnGzk1oDiR6 .

Экспертное жюри оценит работы и выберет 1 победителя от каждого региона Российской Федерации до 10 октября. Итоги разместят на сайте Музея Победы www.victorymuseum.ru и сайте программы «Школьный Музей Победы» www. schoolvictorymuseum.ru не позднее 15 октября 2021года.

Партнерами творческого состязания стали Музей Победы, Российская Академия образования, Автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация Российское движение школьников, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».