Школьники Самары приняли участие в профилактической акции "Шагающий автобус"

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Мероприятие прошло в рамках «Недели безопасности дорожного движения».

Особую заботу сотрудников Госавтоинспекции вызывают дети младшего школьного возраста, которые в силу своих психологических и физиологических особенностей недостаточно ориентируются в сложной дорожной обстановке.

В целях закрепления навыков безопасного дорожного поведения, самарские автоинспекторы предложили педагогическому коллективу МБОУ Школы 5 г.о. Самара поучаствовать в познавательной акции «Шагающий автобус».

Инспекторы ГИБДД областного центра совместно с представителями образовательного учреждения, учащимися и родителями, провели профилактическое мероприятие «Шагающий автобус», направленное на отработку практических навыков безопасного поведения по дороге в школу. Мероприятие прошло в рамках «Недели безопасности дорожного движения».

Накануне мероприятия сотрудники и педагоги совместно с родителями школьников провели анализ маршрутов движения детей и составили оптимальный и безопасный маршрут движения «Шагающего автобуса».

В качестве водителя «Шагающего автобуса» выступил инспектор ГИБДД. По ходу безопасного маршрута дети познакомились с разновидностями пешеходных переходов и еще раз повторили, как правильно переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, а так же наглядно убедились в подстерегающих их «дорожных ловушках» - ситуациях обманчивой безопасности.