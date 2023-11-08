Школьники региона знакомятся с профессией «Оператор беспилотных летательных аппаратов»

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Школьники Самарской области прошли профориентационную пробу по профессии «Оператор беспилотных летательных аппаратов» на базе Самарского государственного технического университета (СамГТУ), партнера Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области, в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».

Участники проекта погрузились в процесс разработки и проектирования беспилотных летательных аппаратов и познакомились с научно-техническим оборудованием. Сотрудники университета продемонстрировали линейку разрабатываемых и уже производимых аппаратов. В рамках профессиональной пробы школьники могли не просто своими глазами увидеть процесс создания новых летательных аппаратов, но и принять в этом участие!

Кроме того, экскурсия в СамГТУ позволила школьникам прикоснуться к реальной жизни инженера и конструктора в аэрокосмической отрасли. Они познакомились с рабочими буднями профессионалов и узнали, какие образовательные траектории могут привести их к такой захватывающей карьере!

Путешествие в мир беспилотных систем в Самарском государственном техническом университете стало не просто уникальной возможностью, но и важным шагом в будущее для молодых людей, которые могут сделать свой вклад в развитие современной технологии и науки, сообщает пресс-служба проекта "Билет в будущее".

Фото: freepik.com