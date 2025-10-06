Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов

225

В рамках Форума классных руководителей, который проходил в Национальном центре «Россия» с 1 по 3 октября, состоялась панельная дискуссия «Возрождение чтецких программ и создание литературных клубов». Так, в число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.

«Я давно наблюдаю за проектами Общества «Знание». Очень нравятся все инициативы. Когда увидела анонс «Чтецких программ», сразу приняла решение, что мы будем участвовать в этом проекте. Чтение — это основа образования. Я хочу привить детям любовь к чтению и литературному творчеству, ввести его в моду. Чтобы дети с гордостью говорили о том, что они любят читать и читают. Проект оригинальный и нетривиальный. Дети участвуют в нём с большим интересом», — поделилась учитель начальных классов школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Елена Лукьянова.

Она рассказала, что ставит для себя задачу научить детей рассуждать, анализировать художественное произведение, выражать свое мнение и самое главное работе в команде. А в будущем соревноваться с литературными клубами других школ.

Всего в Самарской области открыто 55 литературных клубов.

Напомним, 1 сентября в нашей стране стартовал проект «Чтецкие программы». Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

«Возрождение чтецких программ – это не просто возвращение теплой традиции. Это вклад в будущее, в культурный код нашего подрастающего поколения. Через живое слово, через обсуждение великих произведений мы помогаем молодому человеку не только полюбить литературу, но и сформировать свой внутренний мир, научиться мыслить и чувствовать», – отметила, выступая на панельной дискуссии, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подробно рассказал о механике проекта. Его запуск показал высокую востребованность среди образовательных учреждений – более 1100 литературных клубов уже работают в стране.

«В рамках реализации чтецких программ в школах и колледжах создаются литературные клубы, где проводятся обсуждения книг, поэтические вечера, интерактивные лекции и литературные викторины по разработанным методическим материалам, – пояснил Максим Древаль. – Встречи клубов объединили детей, родителей и учителей. У клубов есть возможность приглашать на свои мероприятия выдающихся деятелей культуры, среди которых Сергей Безруков, Евгений Князев и многие другие».

Особой мотивацией для ребят и кураторов стал Всероссийский рейтинг литературных клубов. Каждый месяц 30 лучших клубов получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. Среди тех, кто уже поддержал проект, — Евгений Князев, Сергей Безруков, Егор Бероев, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Евгений Миронов и другие.

Также обнародован рейтинг клубов-лидеров по итогам сентября.

Генеральный директор «Знания» Максим Древаль отдельно отметил комплекс мер поддержки для кураторов клубов. Помимо готовых сценариев занятий и интерактивных презентаций для них доступны вебинары, специализированный чат для обмена опытом, а в будущем году планируется запуск отдельного образовательного курса на платформе Знание.Академия.

В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов. Вместе с профильными экспертами они обсудят роль «Чтецких программ» в воспитании подрастающего поколения, развитие любви к русскому языку и литературе, а также сформируют стратегию дальнейшего развития проекта в масштабах всей страны.

Инициатива осуществляется по поручению Президента по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»