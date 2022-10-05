Семь лучших учителей России выступят в телешоу «Классная тема!»

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Вся страна определяла финалистов проекта. Ими стали семь педагогов, каждый из них представит свой предмет в телешоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия 1» этой осенью.

На всероссийском голосовании любимых педагогов поддержали 232 964 человека. В финале борьба шла среди 35 педагогов. Каждый из них был учителем по одному из предметов школьной программы, заявленных в проекте «Классная тема» в этом году. Конкурсными предметами были: биология, русский язык, физика, математика, химия, география и история. Всероссийское голосование за финалистов прошло в социальной сети ВКонтакте с помощью специального чат-бота.

Победа досталась тем, кто понравился зрителям своим авторским подходом к урокам, жизненной философией, необычными увлечениями и хобби.

Финалистами, за чьими выступлениями в эфире будет следить вся страна, стали педагоги: Юлия Симакова из белгородской гимназии №22, Татьяна Рассолова из школы №1 в городе Великие Луки, Аслан Кашежев из нальчикского лицея №2, Ксения Медведева из питерской школы №172, Екатерина Лопаткина из филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, Наталья Тараканова из Калужской школы №5, Павел Красновид из подольской гимназии имени Подольских курсантов.

«Нам стали известны семь финалистов. Мы их поздравляем, они получат возможность провести урок телешоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия 1» для гостей студии. Именно гости студии – известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты – будут их учениками», – подчеркнула заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

«Классная тема!» – самый молодой проект в линейке профессиональных конкурсных испытаний для учителей и педагогов. Он создан, чтобы объединить профессионалов своего дела в их желании рассказать про свой предмет самым нестандартным и креативным способом. Проект призван дать возможность лучшим педагогам страны пообщаться с коллегами, поделиться опытом, наработками и своим видением учебного процесса.

