Сегодня в школах по всей стране прошло первое занятие 2024 года в рамках курса «Россия – мои горизонты»

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11 января в школах по всей стране прошло первое занятие 2024 года в рамках курса «Россия – мои горизонты». Профориентационное занятие для школьников 6-11 классов было посвящено теме «Россия плодородная: узнаю о профессиях и достижениях агропромышленного комплекса страны».



Напомним, каждый четверг в школах и колледжах по всей стране проходят занятия в рамках курса «Россия — мои горизонты», который реализуется на базе проекта «Билет в будущее». Общество «Знание» является партнером курса и помогает в создании видеоконтента для занятий. Оператор проекта – Фонд Гуманитарных Проектов.



Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется региональным оператором – Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области. Всего за время реализации проекта в нем приняли участие 177 тыс. школьников.



Профориентационный курс занятий «Россия — мои горизонты» – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он создан для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и креативных индустриях через современные форматы и инструменты.



Курс в школах стартовал в сентябре, а с конца ноября в занятия интегрируют просветительский видеоконтент, созданный Российским обществом «Знание». В формате видеороликов и интерактивных сессий учеников знакомят с разнообразными профессиями, перспективами и возможностями кадрового роста в конкретных отраслях, а также с тем, как эти профессии и связанные с ними достижения нашей страны представлены на Международной выставке-форуме «Россия».



В качестве рассказчиков и наставников в роликах участвуют учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 Департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества «Знание», амбассадор цифрового образования VK, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Александр Оджо и учитель химии МАОУ «Школа информационных технологий №26» Липецка, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Екатерина Сигарева. В роли слушателей выступают актеры, блогеры и другие медийные лица. В видеороликах уже снялись актриса Маргарита Дьяченкова, певец, актер и телеведущий Артем Шалимов и российская телеведущая телеканала СТС Kids и модель Анастасия Князева.



Также Российское общество «Знание» готовит для занятий еще один формат роликов, которые построены по принципу «было/стало/будет». Так ребята знакомятся с главными вехами развития важнейших отраслей экономики страны, узнают о текущем положении дел и перспективах в этих сферах. Например, в видеоматериалах о развитии энергетической отрасли ученикам в понятной и доступной форме рассказывают, почему Россия опередила весь мир на десятилетия в развитии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и как наши ученые создают солнечные батареи. Видеоконтент разработан в нескольких вариантах, для разных возрастных групп: для учащихся 6-8 класс и 8-11 классов.



Преподаватели колледжей и учителя школ Самарской области для проведения занятий активно используют увлекательные видеоролики, разработанные Российским обществом «Знание». Так, Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ школы №121 г.о. Самара, отмечает: «Предлагаемые видеоматериалы обладают информационным и обучающим потенциалом. Это короткие динамичные видео, которые содержат актуальную и достоверную информацию. Их применение позволяет поддерживать интерес ребят, помогает разнообразить ход занятия».

С расписанием ближайших занятий, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.



Фото: пресс-служба Российского общества «Знание».