СамГМУ принимает заявки от новых школ на участие в проекте «Базовые и опорные школы»

13 июля в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершается прием заявок на конкурс по проекту «Базовые и опорные школы СамГМУ», который проводится при поддержке Министерства образования Самарской области.

Проект позволяет школьникам с 1 по 11 класс погрузиться в мир медицины, ближе познакомиться с профессией врачей и узнать об обучении в СамГМУ. Учащиеся получают доступ к научной библиотеке, а также могут заниматься в структурных подразделениях СамГМУ, где отрабатывают практические умения.

«Проект «Базовые и опорные школы» — это не просто профориентационная площадка, а инструмент внедрения новых образовательных стандартов на стыке школы и университета, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Мы целенаправленно готовим школьников к реальной работе в медицинской среде: они осваивают симуляционное оборудование, знакомятся с особенностями различных врачебных специальностей и учатся применять знания на практике. Конкурс среди учебных заведений мы рассматриваем как мощный стимул развития — он стимулирует педагогов искать новые подходы, а нам позволяет выявлять наиболее перспективные школы и поддерживать одарённых учеников. Переосмыслив модель довузовской подготовки, мы превращаем базовые и опорные школы в центры притяжения своих регионов — для талантливых ребят, увлеченных медициной».

В конкурсе могут принять участие муниципальные общеобразовательные организации, государственные общеобразовательные организации, частные образовательные организации. К участию в конкурсе «Опорные школы СамГМУ» приглашаются общеобразовательные организации, имеющие статус «Базовая школа СамГМУ». Общеобразовательные организации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам Конкурса, могут стать опорной минуя конкурс «Базовые школы СамГМУ».

Основные этапы конкурса: заполнение заявок и подача документов (до 13 июля), оценка конкурсных материалов (с 14 по 31 июля). Итоги конкурса будут подведены не позднее 5 августа.

Формы заявок на участие в конкурсе и детали конкурса можно найти на сайте.

Всего в уникальном проекте «Базовые и опорные школы СамГМУ» участвуют 64 учебных заведения, включая 56 базовых и 8 опорных школ. Помимо образовательных учреждений Самарской области в их числе школы из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей, Ставропольского края. Конкурс проводится уже пять лет в рамках программы «Приоритет-2030» при поддержке министерства образования и науки Самарской области.

В 2025–2026 учебном году к проекту присоединились 9 новых образовательных учреждений региона. Среди них — школа № 73 (Самара), образовательный центр (пос. Серноводск), школа № 41 «Гармония», (Самара), школа № 1 (с. Приволжье), школа № 1 «Образовательный центр» (с. Борское), СОШ (с. Камышла), Образовательный центр им. Е. М. Зеленова (п.г.т. Новосемейкино), СОШ (с. Алексеевка) и школа № 1 (г. Нефтегорск). Полный перечень участников проекта опубликован на официальном сайте университета.

Обучение в базовых школах преимущественно проходит в дистанционном формате, а в опорных учреждениях реализуется расширенная программа, включающая очные курсы. Занятия проводятся в специализированных медицинских классах, оборудованных по стандартам СамГМУ. Кабинеты оснащены анатомическими моделями, тренажерами для отработки навыков первой помощи, медицинскими инструментами для обследования пациентов. Также на занятия из университета привозятся хирургические симуляторы и другое необходимое оборудование.

Кроме того, в школы регулярно приезжают студенты и преподаватели СамГМУ, которые в неформальной обстановке рассказывают о жизни вуза, проводят лекции и мастер-классы. Это поможет будущим абитуриентам лучше понять специфику медицинского образования и сделать осознанный выбор профессии.