Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конструктор, технолог и сборщик в прямом эфире рассказали о своей работе.
На «ОДК-Кузнецов» в День космонавтики провели прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей 
Мероприятие по изготовлению скворечников для птиц объединило порядка 40 участников.
На территории Тольяттинской горбольницы №5 состоялась акция «Скворечник»   
Ранг возгорания повысили до пятого, на месте работают 61 человек и 14 единиц техники.
В Петербурге горит здание Невской мануфактуры
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
Тольяттинские футболисты, выступающие в Олимп-ФНЛ, в воскресенье завершили домашнюю серию матчей.
«Акрон» (Тольятти) — «Динамо-Брянск» 1:1
Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.
Для жителей Сызрани работал мобильный комплекс, где они могли пройти вакцинацию от коронавируса
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
"Тотальный диктант" прошел сегодня в Тольятти
Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля

12 апреля 2021 13:13
132
Самарцы смогут написать Диктант Победы 29 апреля

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в третий раз. В 2020 г. свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств. Среди них – свыше 36 тыс. жителей Самарской области.

В 2020 году в регионе работа была организована на 751 площадке. Самарская область оказалась на втором месте по количеству участников, на третьем — по числу площадок. Как отметил региональный координатор проекта "Историческая память", заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов, в планах на 2021 год — оставаться в тройке регионов-лидеров.

В 2021 году часть вопросов "Диктанта Победы" будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.  Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте "диктантпобеды.рф". Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

"В этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта "Историческая память", заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. 

В роли организаторов выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы", пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
71
Самарцы смогут написать Диктант Победы 29 апреля
12 апреля 2021  13:13
Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля
125
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
12 апреля 2021  12:44
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
151
Весь список
В центре внимания
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
12 апреля 2021  14:00
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
Благоустройство
120
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
12 апреля 2021  13:51
Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары
Транспорт
115
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
12 апреля 2021  13:23
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
Здравоохранение
155
Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного самарского РКЦ Прогресс с Днем космонавтики
12 апреля 2021  13:19
Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Общество
132
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту СОдействие»
12 апреля 2021  11:36
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Общество
217
Весь список