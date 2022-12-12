Самарцам расскажут о паразитах

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Лекция известного самарского врача-паразитолога Марии Видмановой "Возбудители паразитарных болезней. Знаем. Предупреждаем. Не боимся!", в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе".



Что нужно знать обычному человеку о паразитах? Какие из них наиболее опасные? Как предотвратить заражение паразитами в нашей повседневной жизни? На все эти вопросы ответит врач-паразитолог микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Мария Владимировна Видманова. + (обращаем внимание особо впечатлительных) показ экспонатов паразитов, наиболее часто обнаруживаемых у людей!



Стоимость - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.



Записываться надо заранее, количество мест ограничено.

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35