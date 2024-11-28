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Самарским студентам рассказали, как найти работу мечты

28 ноября 2024 11:12
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Самарским студентам рассказали, как найти работу мечты

В рамках проекта службы занятости «Моя профессия» для студентов Самарского техникума промышленных технологий был проведён мастер-класс. Представители группы компаний «Волгаэнергопром» рассказали о карьерных возможностях предприятия. Мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской в Самаре
   
 Предприятие предоставляет молодым работникам ряд гарантий, включая бесплатное обучение, закрепление наставника, доставку корпоративным транспортом, ДМС со стоматологией, бесплатный фитнес и участие в спортивных мероприятиях. Кроме того, ежегодно проводится индексация заработной платы. Сейчас средняя заработная плата в компании составляет 50 тыс. рублей.
   
 «Для студентов, которые обучаются по программам специального профессионального образования, такие мероприятия имеют большое значение. Зачастую будущие специалисты не знают, как взаимодействовать с  работодателем и какие условия он предлагает. В интернете искать работу сейчас сложно, а на подобных встречах можно получить всю необходимую информацию и помощь в трудоустройстве, иногда даже во время учёбы. Это существенно повышает шансы на успешное трудоустройство», — рассказал преподаватель специальных дисциплин самарского техникума промышленных технологий Сергей Шакиров.
   
 На встрече также прозвучали практические советы по поиску работы: как грамотно составить резюме, успешно пройти собеседование и какие аспекты учитывать при выборе места трудоустройства. В завершение мероприятия Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской получила книги от группы компаний «Волгаэнергопром».

Профориентационные мероприятия — часть системной работы ГК «Волгаэнергопром» по формированию кадрового потенциала в рамках сотрудничества с Кадровым центром «Работа России» Самарской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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