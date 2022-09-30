Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самаре пройдет фестиваль «Герой нашего времени»
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
В Самарской области 30 сентября коронавирусом заболели ещё 1 782 человека
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
В октябре в Самаре дачные рейсы будут выполняться только по выходным дням
В октябре в Самаре дачные рейсы будут выполняться только по выходным дням
Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1
Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»

30 сентября 2022 13:35
90
Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»

Выпускник лицея «Престиж» города Самара Сергей Белентьев стал лицом Всероссийского образовательного проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам из разных уголков нашей страны определиться с будущей профессией. Фотография выпускника и его отзыв о проекте размещены на ситибордах в Москве. 

«Проект дал мне возможность убедиться в правильности сделанного выбора в сторону IT, и я стал финалистом во Всероссийском конкурсе предпринимательских идей «Капитаны России». IT, классический бизнес или социальный проект, возникали некоторые сложности, но имея за плечами опыт и знания из проекта «Билет в будущее», я собрался с мыслями и сделал свой выбор в сторону IT - чувствую, что это действительно мое!», - рассказал о своем участии в проекте Сергей Белентьев.

В Москве проходит всероссийская акция «Билет в будущее», в рамках которой лучшие выпускники одноименного федерального проекта делятся своим успешным опытом профориентации. Отзывы и фотографии школьников в формате социальной рекламы размещены по всей Москве и в скором времени будут представлены в регионах России. Всего 37 самых ярких отзывов на почти 100 рекламных носителях — ситибордах, пилларах, а в скором времени в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах. Ожидается, что акцию смогут увидеть сотни тысяч гостей и жителей столицы и более миллиона россиян.

По поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках нацпроекта «Образование» в России реализуется проект ранней профориентации «Билет в будущее». В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации с помощью уникальной платформы bvbinfo.ru.

В основу акции легли истории, рассказанные учащимися и выпускниками, прошедшими весь цикл профориентационных форматов (от тестирования до мультимедийной экспозиции) в 2021–2022 гг. Многие из них показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться, какое это имеет значение для будущего каждого ребенка, как это сделать с интересом.

Яркие примеры успехов детей из Белгорода, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Республики Крым, Тамбовской области, Волгограда, Самары, Ижевска, Оренбурга и многих других показывают, насколько высок интерес школьников к самым востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера, специалиста IT-сферы.

«Таких отзывов по всей стране тысячи, что нас очень мотивирует развивать платформу bvbinfo.ru и создавать новые форматы для профориентации, список которых в этом году заметно пополнится. Отрадно видеть, как государство вкладывается в подобные сервисы, доступные бесплатно и полезные детям, родителям, педагогам» — Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов — федерального оператора проекта «Билет в будущее».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
120
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
30 сентября 2022  12:52
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
127
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
30 сентября 2022  11:51
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
139
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
30 сентября 2022  10:19
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
345
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
179
Весь список