Самарский выпускник стал лицом профориентационного проекта «Билет в будущее»

90

Выпускник лицея «Престиж» города Самара Сергей Белентьев стал лицом Всероссийского образовательного проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам из разных уголков нашей страны определиться с будущей профессией. Фотография выпускника и его отзыв о проекте размещены на ситибордах в Москве.

«Проект дал мне возможность убедиться в правильности сделанного выбора в сторону IT, и я стал финалистом во Всероссийском конкурсе предпринимательских идей «Капитаны России». IT, классический бизнес или социальный проект, возникали некоторые сложности, но имея за плечами опыт и знания из проекта «Билет в будущее», я собрался с мыслями и сделал свой выбор в сторону IT - чувствую, что это действительно мое!», - рассказал о своем участии в проекте Сергей Белентьев.

В Москве проходит всероссийская акция «Билет в будущее», в рамках которой лучшие выпускники одноименного федерального проекта делятся своим успешным опытом профориентации. Отзывы и фотографии школьников в формате социальной рекламы размещены по всей Москве и в скором времени будут представлены в регионах России. Всего 37 самых ярких отзывов на почти 100 рекламных носителях — ситибордах, пилларах, а в скором времени в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах. Ожидается, что акцию смогут увидеть сотни тысяч гостей и жителей столицы и более миллиона россиян.

По поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках нацпроекта «Образование» в России реализуется проект ранней профориентации «Билет в будущее». В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации с помощью уникальной платформы bvbinfo . ru .

В основу акции легли истории, рассказанные учащимися и выпускниками, прошедшими весь цикл профориентационных форматов (от тестирования до мультимедийной экспозиции) в 2021–2022 гг. Многие из них показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться, какое это имеет значение для будущего каждого ребенка, как это сделать с интересом.

Яркие примеры успехов детей из Белгорода, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Республики Крым, Тамбовской области, Волгограда, Самары, Ижевска, Оренбурга и многих других показывают, насколько высок интерес школьников к самым востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера, специалиста IT-сферы.