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Самарский университет запускает образовательную программу «Оператор беспилотных авиационных систем»

5 сентября 2024 15:48
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В рамках обучения вы получите знания в области правового регулирования использования воздушного пространства дронами, освоите теорию эксплуатации БПЛА.

Самарский университет им. Королёва запускает образовательную программу «Оператор беспилотных авиационных систем».

В рамках обучения вы получите знания в области правового регулирования использования воздушного пространства дронами, освоите теорию эксплуатации БПЛА. Изучите предполетное, послеполетное и техническое обслуживание, ремонт, работу с системами управления. Пройдете настоящую летную практику.

Обучение будет проходить с 16 сентября по 15 ноября 2024 года: теоретическая часть в онлайн-формате, практическая в офлайн.

По итогам программы вы получите сертификат о рабочей профессии государственного образца «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».

Участие в проекте – прекрасная возможность получить новую профессию бесплатно! Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для БАС».

Заявки принимаются до 10 сентября.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара Университет

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