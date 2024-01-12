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Самарский Университет вошел в число победителей конкурса Фонда Потанина

12 января 2024 12:53
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Самарский Университет вошел в число победителей конкурса Фонда Потанина

Екатерина Блинова, доцент кафедры менеджмента и организации производства, начальник отдела по трудоустройству выпускников Самарского университета им. Королёва вошла в число победителей конкурса #Фондпотанина25 и получит поддержку на развитие проектного наследия Фонда.

Всего в числе лауреатов 50 организаций, чьи проекты, поддержанные Фондом ранее, дали импульс для развития новых долгосрочных программ, направлений работы или создания новых организаций, а также повлияли на развитие сектора в целом.

Из 153 заявок, поступивших на конкурс, к экспертизе были допущены 132. Участниками публичного голосования “Признание сообщества” стали 106 организаций, представившие в своих медиаматериалах порядка 200 проектов. Три организации, набравшие наибольшее количество голосов, получат по 1 млн рублей каждая. Общий размер грантового фонда составляет свыше 151 млн рублей.

Среди победителей конкурса лидируют музейные организации (27) и университеты (16). При этом представлены и другие целевые аудитории, с которыми работает Фонд, в том числе два фонда управления целевыми капиталами и пять НКО. География конкурса также достаточно разнообразна: победители представляют 30 регионов. Лидерами по числу заявок стали Москва (13), Санкт-Петербург (9), Свердловская область (7). В Красноярском крае, Нижегородской области и Пермском крае – по шесть победителей, Московская область и Республика Татарстан представлены пятью лауреатами, Самарская и Томская области – двумя.

«Конкурс предъявляет системные изменения, которые стали возможны благодаря профессионализму и креативному подходу наших грантополучателей. Их проектное наследие – пример эффективной командной работы, стратегического подхода, партнерств между специалистами и организациями из разных сфер. Фонд «взрослел» вместе с этими инициативами, они стали частью нашей истории и репутации. И что еще важнее, реализуя проекты, получившие поддержку Фонда, росли и развивались сами организации. Сегодня они – авторы модельных практик и признанные лидеры профессионализации сообщества», - отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева

Программы и курсы, разработанные преподавателями – победителями #Фондпотанина25, сегодня успешно работают в университетах.

«В 2015 году при поддержке Фонда Потанина Институтом экономики и управления была разработана магистерская программа High Technology Business Management (Управление высокотехнологичным бизнесом). На тот момент я была разработчиком двух предметов в рамках этой программы. Затем с коллегами подала заявку на разработку сквозного программного продукта для трех предметов программы и выиграла грант», - пояснила Екатерина Блинова. Сквозной программный продукт объединяет три дисциплины: Engineering Economics, Project Management и Risk Management. На одном из курсов производятся расчеты, результаты которых затем используются в следующем курсе. В целом же сквозной программный продукт направлен на сохранение и усиление наработок магистров, на то, чтобы полученные ими знания и практики не остались лишь частью учебной программы, а нашли применение при написании магистерской выпускной работы.

«Так как данная магистерская программа англоязычная, и на ней обучаются иностранные студенты, мы определили два основных пути развития в рамках полученного гранта. Это продвижение, популяризация программы на международном уровне и поддержка наших выпускников - а именно, стимулирование по их трудоустройству в российских компаниях», - заключила Екатерина Блинова. 

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