Самарский университет в День российской науки вспоминает о своих научных достижениях за 2021 год

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Прошедший в России Год науки и технологий запомнился яркими научными исследованиями, инновационными разработками в сфере высоких технологий и запуском важных масштабных проектов.

В числе наиболее значимых событий года эксперты научно-образовательного сообщества называют разработку новых отечественных вакцин и лекарств от COVID-19, запуск крупнейшего в Северном полушарии нейтринного телескопа, вывод на орбиту многофункционального лабораторного модуля "Наука", пуск исследовательского ядерного реактора ПИК для изучения нейтронов, нейтронного излучения и объектов микромира и создание в стране сети карбоновых полигонов, предназначенных для исследования климатически активных газов. Свой вклад в палитру российских научных достижений внес и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, в 2021 году вошедший в состав участников федеральной программы развития российского высшего образования "Приоритет 2030".

"Важнейшая функция любого современного университета - это социально-экономическое развитие региона. Мы видим себя в качестве цифрового предпринимательского университета, являющегося социально ответственным драйвером развития общества, - комментирует Владимир Богатырев ректор Самарского университета им.Королёва. - Наша научно-исследовательская политика, рассчитанная до 2030 года, будет ориентирована на прикладные исследования в интересах российской промышленности. Такие направления, как аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, новые материалы, геоинформационные системы и фотоника обеспечили основу бюджета по научно-исследовательским работам в 2021 году. При этом есть и новые точки роста на стыке наук: искусственный интеллект, биомедицинские системы и технологии и криогеника".

Самый большой вычислительный проект России

Открывшийся в апреле прошлого года Институт искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева занят разработкой различных проектов в сфере анализа и обработки изображений и речи, в области робототехники и персонализированной медицины, генерации цифровых аватаров и выявления атипичного поведения людей, автоматической диагностики оборудования и предсказания возможных неполадок техники. Ученые Института приняли участие в самом большом вычислительном проекте России - создании нейросети "Сбера" ruDALL-E. Это первая в мире нейросеть, создающая изображения на основе текстового описания на русском языке. Самарские специалисты занимались формированием наборов данных для обучения нейросетевых моделей и создавали методы и алгоритмы нейросетевой генерации изображений.

Первая в мире сверхлегкая оптика для наноспутников

В числе безусловно важных достижений - летные испытания первой в мире сверхлегкой оптики для дистанционного зондирования Земли на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE, запущенных в космос в марте этого года. Компактные оптические системы разработаны учеными Самарского университета им Королёва на основе дифракционных линз. В перспективе на базе низкобюджетных наноспутников с такой компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая изображение необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник ДЗЗ окажется над нужным местом.

Улучшить качество и точность

Исследование ученых Самарского университета им. Королёва под руководством научного сотрудника департамента радиологии и обработки медицинских изображений Йельского университета доктора Юрия Ковша поможет улучшить качество и точность измерений при проведении функционального МРТ-сканирования (фМРТ) мозга пациентов, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями, а также проходящих нейрореабилитацию после инсульта. Разработка должна снизить долю недостоверных данных за счет получения более полной картины параметров качества, что позволит вовремя исправлять возникающие во время сканирования искажения, тем самым снижая затраты на сканирование, диагностику и реабилитацию на основе нейроинтерфейса и увеличивая точность процедуры.

И зной, и стужа нипочем

В ходе селекционных работ в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва ученые вывели два новых сорта грецкого ореха, которые достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Они выдерживают зимние морозы и летнюю засуху, а также успешно переносят заморозки - как весенние, так и ранние осенние. Кроме того, скорлупа выведенных в Самаре орехов настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки больше не нужны - чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке. Новые сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин". По словам тех, кто их пробовал, самарские орехи обладают приятным вкусом и не горчат.

Башкирские земли в Степном Заволжье

Статья заведующего кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета профессора Юрия Смирнова "Статус и границы башкирских земель в Степном Заволжье в конце XVIII - XIX в." признана лучшей в минувшем году по мнению редколлегии журнала "Проблемы востоковедения". Статья посвящена изучению участия башкир в освоении Степного Заволжья наряду с другими этническими группами. Эти земли на территории образованной в 1851 г. Самарской губернии были самыми западными в России, где компактно проживало башкирское население. Вопрос о статусе и принадлежности этих земель решался различными путями и на разных уровнях власти в течение первой половины и середины 19-го столетия.

"Повелителей холода" готовят в Самаре

В Год науки и технологий в университете открылась новая образовательная программа - здесь начали готовить инженеров и конструкторов в сфере криогенной и холодильной техники. Анализ рынка труда показал, что эта специальность (холодильная и криогенная техника) весьма востребована и входит в топ-50 наиболее востребованных профессий в России. Специалисты по криогенной и холодильной технике нужны на предприятиях космической, химической, металлургической, пищевой и легкой промышленности. Низкотемпературные энергетические системы и комплексы применяются на заводах нефтехимии и нефтепереработки. В энергетике растет спрос на специалистов в области производства, хранения и транспортирования сжиженного природного газа. Также активно развиваются криогенные технологии в медицине.

От кинетики процессов горения до загадки происхождения жизни

В 2021 году в Самарском университете им. Королёва было завершено создание самой большой в мире экспериментальной установки для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. Кроме самарской существует еще три подобных установки, но они меньше по объему: две есть в США, в Гавайском университете и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, и одна в Китае, в Университете Хэфэя. Размеры установки имеют важное значение: благодаря большому объему удается значительно повысить избирательность и чувствительность определения продуктов реакций и составлять более точные модели процессов горения для увеличения эффективности сгорания топлива и уменьшения вредных выбросов. Кроме того, установка позволяет проводить эксперименты в области образования биологически важных молекул - таких, как аминокислоты, что необходимо для лучшего понимания химической эволюции Вселенной и путей происхождения жизни.

Будущая "Фабрика инноваций"

Согласно программе развития Самарского университета, до 2030 года вуз должен стать центром цифровых компетенций Самарской области, крупнейшим исполнителем научно-технических работ и центром инновационного развития региона. Выступая в роли ведущей научно-образовательной организации аэрокосмического кластера региона , университет также будет являться одним из основных исполнителей программы деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", направленной на увеличение валового регионального продукта и рост объема инновационных товаров, работ и услуг.

"Для развития технологического предпринимательства в университете будет сформирована экосистема, обеспечивающая поддержку инновационным проектам от идеи до конечного продукта. Ряд подразделений в этой цепочке уже создан и успешно функционирует. К уже существующим инновационным подразделениям добавится создаваемый научно-производственный полигон "Фабрика инноваций". Будет трансформирована маркетинговая служба, которая получит новые компетенции, в том числе по инициированию создания новых наукоемких продуктов и услуг", - отметил ректор Владимир Богатырев, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета