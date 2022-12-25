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Самарский университет получит специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030»

25 декабря 2022 13:38
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Самарский университет получит специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030»

Самарский университет имени Королева получит специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030». Итоги конкурса подвело Минобрнауки России.

— Всего четыре университета расширили перечень участников проекта, и мы в их числе. Победа в конкурсе очень значима для нас, — прокомментировал ректор университета Владимир Богатырев.

Это предполагает увеличение объема финансирования. Самарский университет уже является получателем базовой части гранта. Дополнительное финансирование позволит создавать новые продукты, услуги и сервисы в рамках стратегического проекта «Космос для жизни».

По словам ректора, в сфере аэрокосмических и геоинформационных технологий планируется разработка наноспутника CubeSat 6U для гиперспектрального зондирования. В авиационной сфере и двигателестроении будут организованы опытные производства БПЛА и малоразмерных газотурбинных двигателей, пишет Самара-КП.

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