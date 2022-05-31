Самарский университет им. Королёва стал опорным университетом Роскосмоса

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В понедельник, 30 мая, в Москве, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Самарский университет им. Королёва получил статус опорного для ракетно-космической отрасли. Соответствующий сертификат ректору университета Владимиру Богатыреву вручил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Ведущие эксперты Госкорпорации «Роскосмос» провели крупномасштабное исследование и оценили вовлеченности организаций высшего образования в развитие ракетно-космической отрасли. Участие в нем приняли более 60 образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров для ракетно-космической промышленности по широкому перечню направлений подготовки и специальностей. В итоге были отобраны 18 университетов, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. Помимо университетов из Москвы и Санкт-Петербурга в их число вошли ведущие организации высшего образования из Королёва, Самары, Томска, Красноярска, Саратова, Воронежа, Перми.

Опорные университеты будут приглашены к участию в космическом научно-образовательном инновационном консорциуме «Созвездие Роскосмоса».

«Инициатива создания «Созвездия Роскосмоса» предполагает глубокий содержательный диалог и крайне важна для нас», — отметил Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что сейчас в Москве строится Национальный космический центр.

«Мы хотим, чтобы там находилась штаб-квартира наших базовых университетов. Национальный космический центр будет конгломератом не только ведущих инженерных школ, которые работают на отечественную космонавтику, но все эти инженерные школы будут теснейшим образом связаны с нашими опорными вузами», — пояснил глава Роскосмоса.

По его словам, важно, чтобы студенты с первых курсов принимали непосредственное участие в реальной работе по созданию новой ракетно-космической техники.

Объединение ведущих образовательных организаций в Консорциум позволит добиться синергетического эффекта и приумножить усилия его участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, а также развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.

Также участники Консорциума получат со стороны Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций всестороннюю информационную и методологическую поддержку, помощь в развитии материально-технической базы и привлечение студентов, заключивших договор о целевом обучении с предприятиями отрасли.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва отметил, что университету в этом году исполняется 80 лет.

«История университета тесно связана с историей освоения космоса, на протяжении многих лет мы сотрудничаем с предприятиями ракетно-космической отрасли как в образовательной, так и в научной сферах. За эти годы мы подготовили более 65 000 специалистов для аэрокосмической промышленности, создавали космическую технику. Не так давно наши учёные завершили работу над научной аппаратурой "Карбон-2", предназначенной для проведения в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" испытаний опытных образцов отечественной космической электроники на основе карбида кремния. Статус опорного университета Роскосмоса открывает для нас новые возможности. Университет подал заявку на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ), поддержку в котором нам оказывает в том числе АО «РКЦ «Прогресс». Проект предполагает подготовку элитных кадров - не отдельных специалистов, а мультидисциплинарных команд, а также создание на базе университета опытного производства. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями и предприятиями, участвующими в консорциуме», - подчеркнул ректор.

Фото: пресс-служба Самарского университета